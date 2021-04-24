Дерзких гонщиков на мопедах заметили в Петербурге

Дерзких подростков на мопедах заметили в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге заметили дерзких гонщиков на мопедах. Вечером в пятницу, 23 апреля 2021 года, житель города пожаловался, что пока он ехал по проспекту Просвещения, перед ним петляли подростки на двухколесном транспорте. При этом "лихачи" вставали "на дыбы", пытались делать трюки и петляли по дороге.

- На проезжую часть вылетели эти дети на мопедах. Едут на заднем колесе, прыгают, ноги задирают, подрезают. Зачем они это делают, не понимаю, мешают потоку и сами разобьются, - возмутился автомобилист.

Мужчина заявил, что для выполнения таких трюков следует использовать специально отведенные для этого площадки, а не создавать опасные ситуации на дорогах.

Однако были и те, кто заступился за подростков.

- Молодцы, хоть что-то из молодости запомнят. Не все же время за компьютером проводить.

Благо, развлечения подростков закончились без серьезных последствий. Однако возмущенные петербуржцы понадеялись, что родители узнают своих детей и проведут с ними воспитательные беседы.