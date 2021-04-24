Старейший в России смотритель маяка в Финском заливе отметил 80-летний юбилей

В Финском заливе старейший в России начальник маяка отметил 80-летний юбилей / Фото: ЗВО

В Ленинградской области свой 80-летний юбилей 21 апреля 2021 года отметил старейший смотритель маяка в России. Николай Макоренков вот уже 54 год несет очень ответственную службу на маяке "Северный Гогландский", который располагается на острове Гогланд в Финском заливе.

Поздравили начальника маяка торжественно. Специально для этого на остров приплыл начальник гидрографического района Финского залива капитан 2 ранга Александр Шубин.

Маяк находился на острове Гугланд в Финском заливе, на нем Макоренков работает более 53 лет / Фото: ЗВО

- Николай Тихонович является образцом для всего личного состава гидрографической службы в выполнении обязанностей, содержании маячного имущества и верности долгу. За годы его руководства на маяке не было ни одного сбоя, маяк работает по графику, обеспечивая безопасность судоходства на корабельном фарватере, - отметил капитан.

В честь юбилея Николаю Макоренкову вручили памятный подарок, а также грамоту от командующего войсками Западного военного округа.

Начальнику маяку вручили грамоту и памятный подарок / Фото: ЗВО

Николай Тихонович родился в 1941 году в Смоленской области. Четыре года отслужил в армии, с 1965 года работал техником группы средств навигационного оборудования острова Родшер, который тоже находится в Финском заливе. На мая "Северный Гогландский" пришел в 1967 году в качестве техника, а с 1983 года по сей день является его начальником.

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