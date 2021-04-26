Сквер Подводников в Кронштадте поборется за право на благоустройство

В случае победы знаковый сквер приведут в порядок в течение двух-трех лет. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Сегодня, 26 апреля, Петербург начинает выбирать скверы, бульвары и сады, достойные скорейшего благоустройства. В течение месяца в городе на Неве пройдет голосование, по итогам которого самые любимые из 22 зеленых объектов города приведут в порядок за ближайшие два-три года. И, пожалуй, самым народным претендентом на скорейшую модернизацию в морской столице станет сквер Подводников. Пока его не приведут в порядок, «Комсомолка» будет его амбассадором.

В ПАМЯТЬ ОБ «АТАКЕ ВЕКА»

Этот зеленый пятачок расположен в Кронштадте между улицами Мартынова, Карла Маркса и Макаровской, а также проспектом Ленина, на берегу Обводного канала. Сердце сквера – памятник морякам-подводникам, сражавшимся на подступах к Ленинграду в годы блокады. Аскетичная стела представляет собой гранитный параллелепипед размерами три на пять метров. Мемориал возвышается на пятиступенчатом основании. Его грани украшены якорями и барельефом всплывающей субмарины.

Памятник был установлен к 20-летию Победы по инициативе подводников Балтийского флота и на их средства. Инициатором появления мемориала стал капитан 1-го ранга Евгений Юнаков – человек, который обеспечил первый боевой поход «С-13» осенью 1942-го. Спустя полгода командиром этой субмарины стал «подводник №1», совершивший «атаку века» и потопивший немецкое судно «Вильгельм Густлофф», Александр Маринеско. Воплотили замысел подводников, решивших увековечить героических сослуживцев, архитекторы Мейсель и Афанасьев.

Каждый год в ближайшие к «атаке века» (30 января 1945-го) выходные от мемориала стартует легкоатлетический пробег, посвященный «С-13» и Маринеско. Традиции уже больше 30 лет.

ГЕРОИ ДОЛЖНЫ «ВЫЙТИ» К ЛЮДЯМ

С самого открытия памятника в 1965 году о его состоянии бережно заботятся сами подводники (рядом со сквером дислоцируется воинская часть). В последний раз мемориал реставрировали в конце 2020 года.

– Дело в том, что памятник не передан на баланс города, ведь он был сделан на общественных началах, – объясняет председатель Кронштадтского морского собрания, контр-адмирал в отставке Александр Спешилов.

Впрочем, вместе с мемориалом к концу прошлого года в порядок привели и освещение сквера: власти прислушались к жителям Котлина и выделили средства из бюджета на установку 22 современных светильников, в результате фонарей здесь стало в два раза больше. Подсветили и памятник.

– Кронштадт – город воинской славы, здесь хранят память о героях-подводниках. В этом сквере всегда много людей, сюда приходят семьями. Он должен быть хорошо освещен, – отметил тогда губернатор Александр Беглов. – Это не только эстетика, но и безопасность.

Сквер Подводников – единственный объект Кронштадта, который попал в список из 22 претендентов на благоустройство. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Между тем, благоустройства много не бывает. Его подводники просят давно. Идей, признаются они, полно. Но скромно добавляют: «если где-то нужнее – мы готовы подождать еще».

– Мы всегда мечтали, чтобы в сквер как-нибудь грамотно перенесли бюсты соседней Аллеи героев-подводников, открытой в 1995 году на территории воинской части подводного плавания: она включает десять стел подводникам-героям, а также памятник Маринеско, – говорит Александр Спешилов. – Эти 11 героев незаметно стоят за забором части. Было бы замечательно, если бы они, наконец, «вышли» к людям.

Какие именно перемены ждут сквер Подводников, решал в ходе подготовки проекта благоустройства. Но уже точно известно, что здесь станет больше разнообразных деревьев и кустарников, появятся красивые цветники, проложат удобные дорожки, расставят новые лавочки и урны.

КСТАТИ:

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Отдать свой голос за один из 22 зеленых объектов Петербурга можно с 26 апреля по 29 мая самостоятельно на портале 78.gorodsreda.ru либо в МФЦ и торговых центрах с помощью волонтеров (на подмогу голосующим уже направили 300 человек).

Благоустроить до 2030 года обещают все 22 адреса, но те, что набрали больше всего голосов, приведут в порядок в первую очередь. Помимо сквера Подводников, в список вошли Ржевский коридор, парк Авиаторов, Вяземский и Любашинский сады, бульвар на 19-й линии Васильевского. Посмотреть все объекты на карте можно по ссылке.