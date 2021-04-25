Оставил детей одних и ушел на улицу: Отцу девочек, пострадавших в пожаре на проспекте Героев, предъявили обвинение по трем уголовным статьям

Пожар в квартире тушили 16 человек личного состава. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отец двухлетней девочки, скончавшейся в реанимации после жуткого пожара на проспекте Героев, может провести ближайшие несколько лет за решеткой. Как сообщила в воскресенье, 25 апреля, пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, 30-летнему мужчине предъявили обвинение сразу по трем статья уголовного кодекса.

- Речь идет о части 1 статьи 109, части 1 статьи 118 и статье 125 Уголовного кодекса России, - уточнили в ведомстве. – А именно «Причнение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», «Оставление в опасности».В совершении указанных преступлений предъявлено обвинение местному жителю, 1990 года рождения, работающему грузчиком в магазине, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, события в квартире в тот роковой день развивались так. 30-летний мужчина оставил детей дома одних, а сам ушел на улицу. Обе девочки в тот момент спали. Пока отец отсутствовал, в квартире вспыхнула бытовая техника. Огонь быстро охватил одну из комнат, тушить пламя отправили четыре пожарные машины и 16 единиц личного состава. Обеих девочек доставили в больницу, но, к несчастью, одна из них – младшая – скончалась через несколько часов; ребенок надышался угарным газом. За жизнь ее сестры сейчас борются медики. Где в момент трагедии была мать девочек (как сообщил «КП-Петербург» информированный источник, женщина нигде не работает), не уточняется.