Стало известно, в каких районах Петербурга и Ленобласти уже начали кусать клещи

В Петербурге и Ленобласти клещи начали "нападать" с начала апреля. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Петербурге и Ленобласти начался сезон клещей. С первых чисел апреля в двух регионах уже начали фиксировать случаи укусов. Так, на сегодня среди обратившихся к медикам петербуржцев уже 138 человек (из них 26 детей), а среди жителей Ленобласти – 145 (38 детей). К счастью, случаев заболевания энцефалитом не зарегистрировано. Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия, у жителей Северной столицы почти все случаи «привозные» – и в основном как раз из области. Но также есть обратившиеся после поездок в Иркутскую, Московскую, Новгородскую,Псковскую области, Краснодарский край и Крым.

– Непосредственно на территории города зафиксировано только 12% случаев, это 16 человек. Среди районов, где произошли укусы, – Приморский, Петродворцовый, Пушкинский, Красносельский, Курортный, Колпинский, – отметила Ирина Чхинджерия.

К слову, эти районы традиционно считаются самыми опасными – именно периферия Петербурга и его пригороды ежегодно в лидерах по числу «нападений» клещей. Что касается Ленобласти, то укушены в этом сезоне уже были жители Киришского, Всеволожского, Кингисеппского, Выборгского, Тихвинского и Тосненского районов. При этом абсолютно все 17 районов региона считаются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Поэтому в них уже началась акарицидная обработка, как и в зеленых зонах Петербурга.

– В Ленобласти обработка начата в районах, где полностью сошел снег. Однако еще остались лесные массивые, где он еще лежит, и пока мы не может проводить обработку, – добавила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидия Буц.

Жители Ленобласти уже активно вакцинируются от клещевого энцефалита. Сейчас в регион поступило 130 тысяч доз препарата. Запланировано привить порядка 90 тысяч человек – это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Сейчас вакцинированы уже больше 8700 человек. А вот петербуржцы пока защищаются от клещей неохотно: вместо привычных 25-30 тысяч привитых на сегодня только 15 тысяч человек.

КСТАТИ

Напомним, что сейчас в поликлиниках можно пройти ускоренный курс вакцинации от клещевого энцефалита. Всего необходимо поставить две прививки с разницей в две недели. После этого организму понадобится еще около двух недель, чтобы сформировался иммунитет. Поэтому если вы отправляетесь в «клещевые» районы – самое время подумать о вакцине. В первую очередь она необходима людям, чья профессиональная деятельность связана с природой, – лесозаготовители, сельскохозяйственные рабочие, геологи, дорожные строители и так далее. Кроме того, в группе риска, конечно, дачники.