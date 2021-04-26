Нотариат Петербурга опирается на историю и смотрит в будущее

История нотариата в России насчитывает более полутора веков. Фото: Анатолий Жданов.

День нотариата, совсем недавно получивший официальный статус, становится все более весомым поводом для общественного внимания. Профессиональный праздник нотариусов отмечается 26 апреля, он установлен в 2016 году по указу президента России. Однако история нотариата намного длиннее. В 1866 году император Александр II подписал «Положение о нотариальной части», выделив нотариат в самостоятельный правовой институт.

Но еще до этой официальной даты нотариат играл значительную роль в жизни государства и общества, защищая права и законные интересы граждан, обеспечивая стабильность экономической деятельности. И в дореволюционной России, и в Советском Союзе нотариусы работали на благо людей. Их ученики в XXI веке также стоят на страже закона, обеспечивая граждан и бизнес квалифицированной юридической помощью, создавая новые комфортные и выгодные условия обслуживания.

К слову, профессиональное объединение петербургских нотариусов - Нотариальная палата Санкт-Петербурга - образовано одним из первых в стране - 5 мая 1993 года. В ту пору в городе на Неве было 24 нотариальные конторы и 153 нотариуса. Сегодня нотариальных контор уже несколько сотен. Но изменилось не только количество. За прошедшие годы нотариат в Петербурге сделал настоящий рывок, и многое, о чем мечтали в начале 1990-х, стало реальностью.

Опираясь на прочный фундамент исторической традиции, сегодня нотариальное сообщество остается прогрессивным институтом и смотрит в будущее!

Поздравляем всех нотариусов Санкт-Петербурга с праздником! От вашего добросовестного и внимательного отношения к работе, принципиальности и честности зависят соблюдение законов и правовая защищенность интересов граждан, которые дают людям уверенность в будущем.

Благодарим вас за сотрудничество! Примите искренние пожелания профессионального совершенствования и карьерного роста, финансового благополучия и стабильности. Крепкого здоровья вам и вашим близким!