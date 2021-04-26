Дачный сезон начинается на ярмарке «Дача ждет»

Вход на ярмарку бесплатный.

«Дача ждет» - это уникальная площадка, где в одном месте можно купить все и сразу для подготовки и благоустройства приусадебного участка и загородного отдыха.

Более 50 компаний представят свои товары: удобрения, средства защиты растений, садово-огородный инвентарь, теплицы, семена, рассаду и саженцы.

Особое место на ярмарке отведено продуктам питания. Любой желающий сможет продегустировать и приобрести продукцию крестьянских и фермерских хозяйств отменного качества. Свежие молочные продукты, колбасные изделия и сыры, мед, орехи, и многое другое в изобилии и по привлекательным ценам от производителя только на ярмарке «Дача ждет» .

Вход на ярмарку бесплатный. До «Дачи ждет» можно не только добраться на автомобиле (предусмотрена большая парковка), но и с комфортом доехать на бесплатных автобусах «Экспофорума» от м. «Московская».

КОГДА и ГДЕ: с 30 апреля по 3 мая на открытой площадке КВЦ «Экспофорум».