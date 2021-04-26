Пустят ли зрителей на парад Победы в Санкт-Петербурге 9 мая 2021

Участники и гости парада Победы, которые будут наблюдать за ним с трибун, должны буду сдать тест на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает готовиться к параду Победы 9 мая 2021. На Дворцовой уже вовсю проходят репетиции. Но в этом году участникам шествия также придется сдать тестирование на коронавирус. Только при наличии отрицательного анализа их пустят на мероприятие. Это касается и военных, и почетных гостей, которые буду располагаться на трибунах. Самые главные из них – ветераны. Их к празднику просят пройти добровольную вакцинацию, чтобы не подвергать риску свое здоровье. Кстати, это сделали уже более 250 человек.

Горожане и гости столицы смогут без проблем наблюдать за парадом Победы 9 мая. Никаких специальных ограничений для них пока не ввели Фото: Артем КИЛЬКИН

Что касается обычных горожан, которые хотят увидеть своими глазами эффектное зрелище c военной техникой, для них пока не планируют вводить каких-либо ограничений.

- Прорабатывается вопрос, как будет перекрыто движение в центре города. Возможно, что людей не пустят наблюдать за парадом вблизи, как это можно было раньше, - отметил пресс-секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Кирилл Закревский. - Но никаких тестов тем, кто не задействован в самом шествии и не должен находиться на трибунах, обязательно сдавать не нужно.

Напомним, что в параде Победы в Санкт-Петербурге примут участие свыше 200 военнослужащих, около 150 единиц военной техники, а также 30 самолетов и вертолетов Западного военного округа.