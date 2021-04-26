Две трети медиков скорой помощи переболели коронавирусом в Санкт-Петербурге

Число нападения на медиков в Петербурге сократилось, а водители стали к каретам скорой более уважительными. Фото: Артем КИЛЬКИН

28 апреля Россия впервые отмечает День работника скорой медицинской помощи, учрежденный год назад, в разгар первой волны. Специально к праздничной дате специалисты Петербурга ответили на три самых популярных вопроса к медикам скорой.

КАК УСТРОЕНА ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКОРАЯ?

– Исторически у нас сложилась четкая система оказания скорой медпомощи, которая работает уже много лет, – рассказывает начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева. – В ее структуру входит Городская станция скорой помощи с 177 выездными бригадами (26 подстанций), 44 районных отделения при поликлиниках, а также четыре станции скорой помощи в пригородах (с 62 выездными бригадами).

Главная тенденция последних лет – открытие множества маленьких подстанций скорой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бригады Городской станции скорой выезжают, когда вызов поступает не в квартиру, а на улицу, в общественное место, на производство. Также эти медики выезжают на все несчастные случаи, а также на помощь психически больным и беременным. А вот по квартирам ездят фельдшеры и врачи районных отделений.

По словам главврача Городской станции Алексея Бойкова, главная тенденция последних лет – открытие множества маленьких подстанций скорой, чтобы охватить все уголки Петербурга. Впрочем, на сегодня город и так обеспечен минимальным достаточным количеством бригад.

КАК ПРОШЕЛ 2020 ГОД?

Первый удар пандемии пришелся по сотрудникам скорой, которые выезжали на участившиеся случаи пневмоний. Чем активнее коронавирус расселялся по улицам и домам Петербурга, тем большая нагрузка ложилась на плечи фельдшеров и врачей – причем зачастую они брали на себя функции амбулаторий и стационаров.

– Хотя общее количество вызовов за 2020 год было меньше, чем в 2019 году, нагрузка сильно возросла за счет времени выполнения одного вызова: если раньше на него уходило в среднем 60 минут, то в пандемию – в полтора раза больше, – отмечает Алексей Бойков. – Время отнимают обработка машины, доставка пациента в не всегда ближайший стационар, надевание костюмов и СИЗов. Но ни один сотрудник станции не уволился из-за страха перед коронавирусом. Молодые сотрудницы рыдали, но надевали костюмы и выезжали на очередной вызов.

Время, потраченное на один вызов, выросло в полтора раза за счет обработки машины, надевания костюмов и СИЗов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

О драматичности ситуации говорят сухие цифры: из полутора тысяч сотрудников Горстанции ковидом переболела тысяча. Не легче было и скоропомощным стационарам.

– Произошло разделение на перепрофилированные стационары, и наш остался условно чистым. Но это не только не уменьшило поток пациентов, а даже придало динамизм работе, – рассказывает главврач НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Антон Повзун. – Среди пациентов попадались зараженные коронавирусом, которых приходилось переводить в профильные стационары. Мы просто не могли выявить их при поступлении из-за длительного инкубационного периода.

Наряду с неумолимой пандемией сами пациенты стали к медикам скорой гораздо добрее и уважительней. Так, число нападения на медиков сократилось: если в 2019 году таких инцидентов было 62, то в 2020 – 38 (а с начала 2021 года зарегистрировали еще 12 случаев). На дорогах машины скорой действительно стали пропускать, как того требуют ПДД и мораль.

Ковидные выплаты еще поступают. На сегодня судебных процессов по отказу в пособиях нет, но работа комиссии, которая оценивает нанесенный здоровью медика вред, продолжается.

ЕСТЬ ЛИ ДЕФИЦИТ КАДРОВ?

Бригады скорой помощи Петербурга укомплектованы средним медперсоналом на 91,4 процента, врачами – на 81,6 процента.

– Количество выпускников позволяет покрыть потребность, которая сегодня есть в регионе, – уверяет главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета по здравоохранению, директор Медицинского колледжа №1 Ирина Бубликова.

В планах – снижать нагрузку на скорую помощь за счет неотложной. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Как отмечает завкафедрой скорой медпомощи и хирургии повреждений, директор Института сестринского образования Первого меда Ильдар Миннуллин, за последние месяцы интерес студентов к ординатуре по специальности «Скорая помощь» возрос. По последним данным, на кафедре обучаются 23 ординатора, а в следующем учебном году в ординатуру примут еще 42 человека.

В планах Комздрава – снижать нагрузку на скорую помощь за счет неотложной благодаря точной работе диспетчеров, принимающих вызовы: если первая должна помочь больному в течение 20 минут, то у второй на это есть два часа.

КСТАТИ

Почему праздник именно 28 апреля? Именно в эту дату в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медпомощи и первые кареты для перевозки пациентов.

КОНКРЕТНО:

Как пройдет 28 апреля – День работника скорой медпомощи?

10:00 – поздравление сотрудников НИИ скорой помощи;

12:00 – полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости;

13:00 – праздник в медколледже №1 с участием медицинской ретротехники;

14:00 – высадка деревьев на Аллее памяти медицинских работников в саду «Прометей» в память о погибших от коронавируса медработниках;

14:00-15:00 – награждение водителей на Автобазе станции скорой помощи;

19:00 – концерт в БКЗ «Октябрьский».