Команда «РСТИ» поработала на субботнике. Фото предоставлено компанией Росстройинвест.

В минувшую субботу, 24 апреля, сотрудники холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) и участники Межрегионального общественного патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» вышли на весенний субботник. В преддверии Дня Победы 9 Мая традиционно было решено привести в порядок после зимы территорию святого для всех ленинградцев-петербуржцев места – Пискаревского мемориального кладбища, где захоронены жертвы блокады и защитники Ленинградского фронта. Все участники мероприятия получили защитные маски и прошли санитарный инструктаж.

Фото предоставлено компанией Росстройинвест.

После инструктажа, короткого митинга и возложения цветов у Вечного огня все прошли к братским захоронениям. Получив шанцевый инструмент, перчатки и мешки для мусора, участники субботника трудились от всей души, настроение у всех было торжественно-боевым, несмотря на непогоду. Каждый, кто пришел на субботник, внес свой ощутимый вклад в благоустройство мемориального комплекса.