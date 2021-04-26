Целую школу перевели на удаленку из-за вспышки норовируса в Санкт-Петербурге

Сейчас в школе проводится полномасштабная дезинфекция. Фото: Артем КИЛЬКИН

В школе № 370 в Московском районе Санкт-Петербурга – вспышка норовируса, острой кишечной инфекции. Как сообщила в понедельник, 26 апреля, пресс-служба городского управления Роспотребнадзора, всего пострадало 25 человек – в том числе 14 учащихся.

- В ходе расследования установлено, что организатором питания учащихся является акционерное общество «Столовая № 14», - уточнили в ведомстве. - На пищеблоке «Столовой № 14» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к мытью и дезинфекции столовой посуды и приборов.

Оказалось также, что в «Столовой № 14» нарушаются условия хранения суточных проб (специальные пробы, которые отбираются от каждого блюда, чтобы контролировать технологический процесс его готовки), а сотрудники используют инвентарь, сделанный из материалов, не поддающихся мытью и дезинфекции.

Попутно досталось и самой школе: проверяющие выяснили, что в учреждении некачественно проводится уборка, не созданы условия для личной гигиены учеников и не организован питьевой режим. Ну и как вишенка на торте – нашли насекомых в пищеблоке.

- Управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий: проведено медицинское освидетельствование контактных детей и персонала школы, в том числе работников пищеблока, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами, - уточняют в Роспотребнадзоре. – Кроме того, организована дезинфекция помещений.

Между тем сама школа с 22 апреля полностью переведена в режим дистанционного обучения. Школьники смогут вернуться в классы, как только нормализуется эпидемиологическая обстановка.