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Общество27 апреля 2021 10:17

Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как выбрать хорошее мясо для шашлыка

Для качественно блюда важно грамотно подобрать маринад
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать мясо для шашлыка

Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать мясо для шашлыка

Фото: Олег ЗОЛОТО

Впереди длинные майские праздники, а это значит, что жители Санкт-Петербурга отправятся на природу, на дачи, чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки. Однако отдых может пойти не по плану, если купить некачественное мясо. Во вторник, 27 апреля 2021 года, Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хороший шашлык и маринад к нему.

- Опасно покупать мясо на уличных лотках в местах несанкционированной торговли, с машин, вдоль дорог, - напомнили в ведомстве. - У таких продавцов нет документов, подтверждающих происхождение мяса, а также того, что животное было здорово перед забоем.

В таком случае есть высокая вероятность подхватить инфекцию, сальмонеллез, бруцеллез или паразитов.

Определить свежесть мяса можно, надавив на него подушечкой пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит все в порядке. Мясо, которое долго пролежало при комнатной температуре теряет плотность и становится рыхлым.

Мясо должно быть упругое и приятно пахнуть

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Цвет мяса должен быть от светло-красного до темно-бордового, в зависимости от возраста забитого животного. Важно, чтобы на нем не было обширных темных пятен. Это означает, что продукт больше 24 часов пролежал при комнатной температуре. Потемнения могут быть в районе прожилок - это выделение йода из волокон. Разумеется, ни в коем случае нельзя покупать мясо с зеленоватым оттенком, так как оно опасно для здоровья.

- На запах свежее мясо должно быт приятным, даже с легким молочным ароматом. Старайтесь приобретать только то мясо, которое вам нравится по цвету, запаху и не вызывает каких-либо подозрений, - добавили в Роспотребнадзоре.

Какой маринад выбрать – дело вкуса и опыта, но надо помнить, что маринады на основе молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного сока.

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