Маркетплейс goods.ru стал СберМегаМаркетом

Сбер переименовал маркетплейс goods.ru в СберМегаМаркет.

Маркетплейс goods.ru, входящего в экосистему Сбера, переименовали в СберМегаМаркет. На первом этапе ребрендинга изменения также коснулись логотипа и фирменного стиля. Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершен в конце второго квартала 2021 года, но изменения не затронут клиентов и продавцов.

Вся информация из личных кабинетов на СберМегаМаркет, включая накопленные бонусные рубли, будет перенесена. Также не потребуется перезаключение действующих договоров между маркетплейсом и продавцами, коммерческие условия сотрудничества не изменятся. Сохранятся все доступные покупателям способы доставки, включая сервис «Закажи и забери», который позволяет бронировать товары на сайте маркетплейса и забирать в удобном розничном магазине в тот же день.

Уже обновлено мобильное приложение маркетплейса, сайт перенесён на домен https://sbermegamarket.ru/, пользователи автоматически переадресуются на него.

СберМегаМаркет станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров, и в будущем их количество будет только увеличиваться.

- СберМегаМаркет имеет большое значение для развития экосистемы Сбера, - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. - Конкуренция на рынке электронной коммерции уже велика и будет только нарастать, но жители страны от этого только выиграют. Мы поставили перед собой цель войти в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции России к 2023 году, и СберМегаМаркет станет важным элементом для достижения этой цели. С помощью маркетплейса мы хотим предоставить всем жителям России лучший опыт онлайн-покупок. Безграничный ассортимент, низкие цены, безопасность платежей, выгодное финансирование и рассрочки оплаты, быстрая доставка, широчайшая география присутствия, интуитивно понятный интерфейс, бесшовная интеграция с другими сервисами экосистемы Сбера — именно таким мы с нашими партнёрами хотим сделать наш маркетплейс.

- Маркетплейс СберМегаМаркет - мультикатегорийная e-commerce-площадка, входящая в экосистему Сбера, - прокомментировал генеральный директор СберМегаМаркета Соломон Кунин. - На ней представлено более 2 500 000 товаров от более чем 8000 магазинов в 16 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многие другие. На СберМегаМаркете представлены ведущие интернет-магазины России, каждый из которых прошёл проверку качества. На текущий момент СберМегаМаркет доставляет товары в 450 городов России. Ежедневно к платформе присоединяются новые партнёры, предлагая лучшие цены и расширяя ассортимент.