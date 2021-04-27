График работы детских садов и школ на майские праздники в Санкт-Петербурге: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года

«Комсомольская правда» рассказывает про график работы детских садов и школ на майские праздники в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 по 10 мая 2021 года в России объявлены выходными днями. В связи с этим у многих возник вопрос, как будут функционировать учебные и дошкольные заведения. «Комсомольская правда» рассказывает про график работы детских садов и школ на майские праздники в Санкт-Петербурге.

- В соответствии с Указом президента РФ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней...» петербургские школы и учреждения профессионального образования с 4 по 7 мая работать не будут. Последний день занятий перед майскими праздниками в школах и колледжах – 30 апреля. Учеба возобновится 11 мая, - сообщает пресс-служба городского Комитета по образованию.

Что касается детских садов, то они будут функционировать в режиме дежурных групп, не более, чем по 12 человек в каждой. Ходить в них смогут малыши, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла или жизнеобеспечения города и заняты в период с 4 по 7 мая.

- В настоящий момент администрации районов анализируют потребность для определения необходимого количества дежурных групп. По итогам мониторинга будет составлен перечень детских садов, в которых откроются группы, и определен порядок их посещения, - отмечают в Комитете по образованию.