График работы детских садов и школ на майские праздники в Ленинградской области: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года

Власти Ленобласти рассказали о работе школ и детских садов на майские праздники. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 по 10 мая 2021 года в России объявлены выходными днями. «Комсомольская правда» рассказывает, как будут функционировать учебные и дошкольные заведения и публикует график работы детских садов и школ на майские праздники в Ленинградской области.

- По данным Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, с 4 по 7 мая школы работать не будут. итоговое сочинение для учеников 11 классов школ, запланированное на 5 мая, будет перенесено на 12 мая, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Что касается детских садов, то большинство из них также закроется на длинные майские праздники, но часть дошкольных учреждений, расположенные в городах и поселках с градообразующими предприятиями непрерывного цикла, продолжат работу. В них организуют дежурные группы, куда родители, работающие в указанные дни, смогут отвести своих малышей.

Точный список будет определен позднее. Подробнее можно узнать в районных администрациях или Комитете по образованию Ленобласти.