Бесплодие: с чем связано и можно ли его избежать

Заведующая отделением дневного стационара Санкт-Петербургского «Центра планирования семьи и репродукции» Екатерина Ребезова. Фото: Олег ЗОЛОТО

ВОПРОС ВОСПИТАНИЯ

Говорят, родить ребенка - дело нехитрое. Но в последние годы с этой проблемой сталкиваются все больше пар. Многие впадают в отчаяние от бесчисленных неудачных попыток забеременеть.

- Проблема, действительно, очень серьезная, - соглашается врач акушер-гинеколог, заведующая отделением дневного стационара Санкт-Петербургского «Центра планирования семьи и репродукции» Екатерина Ребезова. - В среднем по России число бесплодных пар составляет от 17 до 24%, это влияет и на демографическую ситуацию, и на социально-экономическое развитие. Ну и, конечно, проблемы с зачатием отражаются на психологическом состоянии семейных пар.

О бесплодии можно говорить в том случае, если при регулярной половой жизни без предохранения в течение года беременность так и не наступает. После 35 лет есть смысл обследоваться уже после 6 месяцев «попыток».

- Причин бесплодия множество - это и аборты, и заболевания, передающиеся половым путем, и эндокринные нарушения. Причем, если раньше проблема бесплодной пары была на стороне женщины, то сейчас роли сравнялись - мужчины практически догнали женщин, - добавляет Екатерина Ребезова.

Изменить ситуацию можно правильным половым воспитанием, которому современную молодежь никто не учит. Казалось бы, информация доступна, но до подростков она не доходит, либо они «учатся» совсем не тому, чему нужно. Но девочка, которая со временем станет матерью, должна все знать о таких вещах, как аборт и инфекции, передающиеся половым путем. И мальчики должны понимать всю ответственность своего сексуального поведения. Иначе рассчитывать на то, что у них со временем родится здоровый ребенок, можно далеко не всегда.

ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩЬ

Состояние репродуктивного здоровья во многом определяется образом жизни женщины и ее ответственным отношением к своему организму. Но если проблемы все-таки возникли, в большинстве случаев решить их можно. Все-таки медицина на месте не стоит - технологии все выше, прогресс быстрее, методы лечения инновационнее. Жителям Петербурга сегодня доступна и высокотехнологичная медицинская помощь, и быстрая и точная диагностика на современном оборудовании.

- Но самое главное - это комплексный подход в процессе выявления и лечения различных нарушений репродуктивной функции. И еще один очень важный момент - преемственность в ведении пациентов, начиная от момента планирования беременности и заканчивая ведением беременности и подготовкой к родам, - добавляет Екатерина Ребезова.

Уникальность петербургского «Центра планирования семьи и репродукции» в этом и заключается - пациенты получают здесь полный спектр профильных услуг, связанных с диагностикой и лечением бесплодия. Сюда можно обратиться, если есть проблемы с зачатием ребенка, пройти обследование, лечение и, наконец, получить долгожданную беременность. По сути это большой консультативно-диагностический центр со своей поликлиникой, собственной современной лабораторией, отделением лучевой диагностики и круглосуточным стационаром, где пациенткам оказывают, в том числе, и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Кроме акушеров-гинекологов, пациентов принимают уролог-андролог, эндокринолог, маммолог, терапевт, окулист, невролог, дерматовенеролог, сексолог, генетик, медицинский психолог, врач функциональной диагностики и физиотерапевт. А также есть центр мужского здоровья и шикарный центр лучевой диагностики.

Наличие двух гинекологических отделений позволяет проводить оперативное и неоперативное лечение любого уровня сложности. Единственное, чего тут нет - родильного отделения, поэтому будущие мамы после наступления 22 недели беременности переходят под крыло акушеров-гинекологов в другие медицинские учреждения.

В этом году года в Санкт-Петербургском «Центре планирования семьи и репродукции» открылся дневной стационар на 11 коек. Здесь могут лечиться пациенты, которым не требуется круглосуточное медицинское наблюдение.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

В наши дни многие задумываются о рождении ребенка все позже, мол, сначала надо закончить образование, сделать карьеру, а потом уже планировать пополнение в семье. Увы, с возрастом способность женщины к зачатию уменьшается. Количество яйцеклеток в женском организме ограничено. Оно закладывается еще в период внутриутробного развития, и потом их число вырасти уже не может, а только уменьшается. Но даже в зрелом возрасте женщины могут обрести счастье материнства. На помощь пациенткам приходят методы вспомогательной репродукции. Это либо внутриматочная инсеминация (искусственное оплодотворение), либо экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), либо ИКСИ - метод, который применяется при лечении сложных случаев бесплодия у мужчин.

Кстати, петербургский «Центр планирования семьи и репродукции» занимает одно из первых мест по количеству успешно завершенных циклов ЭКО. Это говорит и о высоком уровне специалистов, которые здесь работают. К слову, сделать процедуру экстракорпорального оплодотворения в Центре можно по полису ОМС.

ПРОФИЛАКТИКА - НАШЕ ВСЕ

Врачи-гинекологи признаются: проблем с бесплодием и женским здоровьем было бы гораздо меньше, если бы женщины больше внимания уделяли профилактике.

- Раз в год посещать гинеколога и маммолога должна каждая женщина, независимо от возраста. Распространенное заблуждение - после наступления менопаузы к врачам можно не ходить. Это не так! Если вы будете следить за свои здоровьем и регулярно проверяться, то сможете вовремя обнаружить проблему и избежать серьезных заболеваний, - говорит Екатерина Ребезова.

Впрочем, в последнее время к докторам стало обращаться все больше молодых пар, которые осознанно начинают планировать беременность. Остается надеяться, что эта тенденция будет развиваться и станет модным трендом среди молодежи.