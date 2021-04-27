Можно в Петербурге будет выпить на праздники с 1 по 10 мая? Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Решение о продлении выходных дней с 1 по 10 мая включительно, которое принял президент России Владимир Путин, оказалось неожиданным подарком для многих россиян. Распоряжение оценили и эксперты, спрогнозировав улучшение эпидобстановки в стране после таких длинных праздников. Правда, пока одна часть населения радовалась предстоящим каникулам, другие, более подозрительные граждане, запустили слух об ограничении продажи спиртного на все эти дни. Дошло до того, что в Туве всерьез запретили продажу алкоголя в майские праздники - так шутка стала былью. В преддверии длинных выходных «Комсомольская правда» узнала, что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Санкт-Петербурге.

Мы дозвонились до комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города и выяснили, планирует ли город ввести запрет на спиртное.

В Питере в майские можно пить! Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Нет, запрет на продажу алкоголя на майские праздники в Санкт-Петербурге не планируется, - ответили "КП-Петербург" в пресс-службе комитета. - В настоящее время в нашем городе действует Закон Санкт-Петербурга от 10 февраля 2014 года №50-5 "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге", который устанавливает запреты и ограничения на розничную продажу алкогольной продукции. В данный Закон не вносились изменения на ограничения или запрет продажи алкогольной продукции в период с 1 по 10 мая 2021 года. Поэтому, да, алкогольная продукция в Санкт-Петербурге будет продаваться.

Напомним, продажа алкоголя в Санкт-Петербурге разрешена с 10.00 до 22:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Академик РАН Евгений Шляхто - о плюсах и минусах продления майских праздников: Мы получим совершенно другую картину с коронавирусом

Доктор медицинских наук также рассказал, как лучше провести выходные с 1 по 10 мая, чтобы не заболеть, стоит ли жарить шашлыки и нужно ли туристам ехать в мегаполисы (подробности)