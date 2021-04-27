В Петербурге предложили назвать улицу или сквер в честь Рудольфа Фурманова

Рудольф Фурманов умер 9 апреля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Директор Санкт-Петербургского государственного театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак предложила сегодня, 27 апреля, увековечить Народного артиста России Рудольфа Фурманова на карте города на Неве.

- Рудольфа Давыдовича - неугомонного театрального и общественного деятеля - знали все, почти у каждого есть ощущение личной привязанности к нему, - отметила Стрижак. - Он должен жить в топонимике города. Это может быть улица или сквер, но что-то точно должно носить имя Фурманова.

Создатель и руководитель театра имени Андрея Миронова скончался на 83-м году жизни 9 апреля: оторвался тромб. Последние четыре месяца актер и режиссер тяжело восстанавливался после перенесенной коронавирусной инфекции.

- Я подхватываю дела отца в руководстве театра, - сообщил сын Фурманова, режиссер Влад Фурман. - В планах - сохранение той модели, которую он создал в конце 80-ых, - модели негосударственного контрактного репертуарного театра. За 30 лет она показала свою жизнеспособность.

Несмотря на потерю, театр продолжает жить. В ближайшей перспективе - спектакль «Гамлет», постановка по пьесе Кальдерона «Дама-невидимка» Милкова-Товстоногова, гастроли в Москве со спектаклем «Сорок первый» в начале июня.

- Телепрограмма «Театральная гостиная», которую вел Фурманов, должна и будет жить, - добавил гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. - Уверен, с нового телевизионного сезона мы перезапустим программу с учетом всех мнений, идей и предложений.

КСТАТИ

Сергей Безруков: Важно продолжить дело Рудика

В этом году Рудольф Фурманов предложил актеру Сергею Безрукову стать почетным Президентом премии имени Андрея Миронова «Фигаро», которую на протяжении многих лет вручают в Петербурге. Артист его принял. До Безрукова премию возглавлял Валентин Гафт.

- Я считаю крайне важным продолжить дело Рудика и сохранить премию «Фигаро», которую вручают замечательные народные союзы. Ее важно сохранить в память о Рудике, и, безусловно, об уникальном гении Андрее Александровиче Миронове. Надо дорожить тем, что было все эти годы. Рудик нас объединял. Как отец родной трепетно относился. Мы должны увековечить его память, сохранив эту премию, - подчеркнул Сергей Безруков.