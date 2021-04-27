Не глаза и не жабры: Рыбаки назвали неочевидный признак отличия свежей корюшки от мороженой и порченой

Рыбаки рассказали, как правильно выбрать корюшку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во всех статьях, где идет речь об отличиях между свежей корюшкой и мороженой, предлагается посмотреть рыбке в глаза и внимательно изучить ее жабры – даже мы, не скроем, этим грешили. Однако профессиональные рыбаки, занимающиеся ловлей корюшки в путину на Финском заливе, объясняют: на самом деле это ерунда. И существует единственный способ верно определить, «свежак» перед вами или «морожняк».

- На самом деле нужно в первую очередь посмотреть корюшке на спинку, - рассказал начальник рыболовецкого звена колхоза «Лигово» Михаил Трунов, с которым журналисты «КП-Петербург» провели целый день за ловлей корюшки в Финском заливе. – Если рыба свежая, то спинка у нее матово-черная, безо всяких вкраплений.

Сезон корюшки еще далеко не в разгаре - виной всему холодная и поздняя весна. Фото: Артем КИЛЬКИН

Соответственно, чем светлее у рыбы спина, тем больше времени прошло между ее выловом и доставкой к прилавку. Серая спинка – признак рыбы, провалявшейся на лотке как минимум полдня. Светлый окрас или явно различимые белесые вкрапления говорят о том, что корюшка либо мороженая, либо уже начавшая портиться. Покупать такую не стоит.

Также, по словам Михаила, сезон корюшки в Петербурге еще толком не начался - всему виной холодная погода, поздняя весна и восточный ветер. Разгона путины рыбаки ждут через несколько недель.

Напомним, ранее «Комсомолка» отправилась в рейд за корюшкой вместе с одной из рыболовецких бригад Ленинградской области. За девять часов в море корреспонденты узнали, почему самую петербургскую рыбку до сих пор ловят вручную, какие опасности подстерегают рыбаков в открытом море и – самое главное! – сколько на самом деле стоит корюшка, а сколько «накручивают» перекупщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Иногда поднимается такой шторм - стекла в рубке разбивает»: как рыболовецкие артели ловят корюшку в Финском заливе

Журналисты «Комсомолки» в Петербурге» провели целый день с одной из рыболовецких бригад и готовы рассказать все профессиональные секреты (подробности)