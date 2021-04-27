Беглов доложил Путину о развитии Петербурга и выполнении поручений с послания Федеральному собранию

Владимир Путин обсудил с Александром Бегловым развитие Петербурга во время пандемии коронавируса. Фото: Смольный (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга встретился с Владимиром Путиным в Смольном и доложил главе государства о развитии города, восстановлении экономики, борьбе с COVID-19 и подготовке к Евро-2020 и ПМЭФ-21. Обсуждалось и исполнение поручений президента, озвученных в послании к Федеральному собранию. К слову, до встречи с градоначальником Путин успел посетить Эрмитаж и передать на хранение уникальные экспонаты, созданные по заказу императора Александра II.

РОСТ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Как заверил президента губернатор, экономика города пошла вверх, особенно выделяется высокий оборот организаций, составивший 116,6%. Радует и торговля, оптовая доросла до 110,4%, а розничная до 102,2%. По итогам 1 квартала 2021 года, в бюджет Северной столицы поступило денег выше всех прогнозов. Помимо этого власти гордятся тремя пакетами мер поддержки для малого и среднего бизнеса на сумму 33,8 млрд рублей.

- По собственным доходам прирост составил 12,6 млрд рублей (109,3%), по всем доходам бюджета города – 18,4 млрд рублей (108,9%) по сравнению с 1 кварталом 2020 года, - отметил Беглов.

При этом уровень безработицы снизился, по стране он чуть ли не лучший. Во время начала пандемии ситуация была кардинально иная – официально нетрудоустроенными оставались 108 тысяч человек, сейчас таковых только 45 тысяч.

Также губернатор сообщил Путину, что город все-таки возьмет новые бюджетные кредиты, несмотря на то, что государственный долг Петербурга сравнительно небольшой – он составляет 14% от объема собственных доходов.

ВЫПЛАТЫ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, КЭШБЭК – ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Петербург быстро «схватил» ряд поручений Владимира Путина с недавно прошедшего послания Федеральному собранию. В городе возобновили диспансеризацию в поликлиниках, ее могут пройти около 1,5 млн жителей. Педагогам колледжей и техникумов вскоре должны дополнительно выплачивать по 5 тысяч рублей в месяц за кураторство над учащимися.

- На 75 тысяч детей из неполных семей распространяются повышенные социальные ежемесячные выплаты. Очень важна газификация для агломерации Петербурга и Ленобласти. На территории региона располагается больше 700 тысяч дачных участков, нужно создать им нормальные условия для проживания, - подчеркнул губернатор.

Продление «туристического кэшбэка» положительно скажется на привлечение гостей в Северную столицу, уверен Беглов. Из-за коронавируса Петербург потерял почти три четверти рекордного турпотока 2019 года. Сейчас же, в апреле 2021 года, город на Неве входит в топ-3 наиболее популярных направлений бронирования по программе кэшбэка.

- Стоит отметить и развитие Санкт-Петербургского транспортного узла с перспективой до 2030 года. На это потребуется 411,9 млрд рублей. Из них дефицит в объеме 187,5 млрд рублей мы планируем покрыть с помощью новых инструментов развития инфраструктуры, - добавил градоначальник.

ПОДГОТОВКА К ПМЭФ-21, ЕВРО-2020 И «АЛЫМ ПАРУСАМ»

Северная столица продолжает готовиться к важнейшим международным мероприятиям этого лета – чемпионату Европы по футболу и Экономическому форуму. ПМЭФ-21 пройдет в городе со 2 по 5 июня, мест в гостиницах на эти даты нет из-за ажиотажа. Из бюджета на организацию форума выделено 64 млн рублей.

С Евро-2020 история еще лучше, поскольку Петербургу отдали еще три матча группового этапа турнира – с участием Швеции, Словакии и Польши. Итого игр в Северной столице будет 7, фан-зон – три, а зрителей на стадионе – минимум 50%.

- Мы отобрали 1,5 тысячи волонтеров и в данный момент обучаем их. Петербург располагает инфраструктурой для размещения и тренировок трех дополнительных команд. Она построена к чемпионату мира 2018 года, находится в хорошем состоянии и будет подготовлена в кратчайшие сроки, - заверил Беглов.

Естественно, все крупные мероприятия пройдут в строгом соответствии с санитарными мерами безопасности. Это касается и очного проведения «Алых парусов» и главного военно-морского парада в конце июля.

УСПЕХИ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

В Смольном назвали президенту главные достижения в борьбе со злополучным COVID-19. Это и единый телефон «122» для записи на прививку и вызова врача, и больше 150 пунктов вакцинации от коронавируса, и постройка стационаров-трансформеров, и увеличение в 10 раз объемов производства масок и перчаток.

- Мы первыми в России ввели региональные страховые и стимулирующие выплаты медикам, пострадавшим при лечении пациентов с коронавирусом. В 2020 году более 3,7 млрд рублей от города получили 11178 медиков и члены семей 37 умерших медработников. С начала марта 2021 года город выплатил более 2,2 млрд рублей медработникам, пострадавшим в декабре прошлого и в текущем году, - сообщил губернатор.

Сейчас вакцинация от инфекции идет полным ходом. «Спутником V» и «ЭпиВакКороной» защитились уже около 540 тысяч горожан. Вероятно, коллективный иммунитет не за горами.