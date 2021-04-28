ДТП с четырьмя погибшими в Ленобласти 28 апреля 2021: автобус ПАЗ столкнулся с легковым «Мицубиси»

Четыре человека погибли при столкновении легковушки с автобусом. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Страшная смертельная авария произошла утром среды на одной из трасс 47 региона. «КП-Петербург» рассказывает о с четырьмя погибшими в Ленобласти 28 апреля 2021, где автобус ПАЗ столкнулся с легковым «Мицубиси Лансер».

- По предварительной информации, около 9:00 у деревни Дыми в Бокситогорском районе Ленобласти произошло столкновение заказного автобуса ПАЗ (без пассажиров) и легкового автомобиля «Митсубиси Лансер», под управлением водителя-мужчины 1998 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров (женщина и двое мужчин) от полученных травм скончались, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Еще один пассажир легковушки пострадал.

Автобус полностью смял иномарку. Фото: Источник "КП-Петербург".

В Управлении федеральных автодорог «Северо-Запад» уточняют, что авария произошла на 418-м километре федеральной автодороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола».

- Претензий к дорожным службам нет, - сообщает пресс-служба УПРДОРа.

Трое мужчин и женщина стали жертвами аварии. Фото: Источник "КП-Петербург".

Сейчас на месте ДТП работают все экстренные службы, а также представители подрядчика дорожной организации, обслуживающей трассу. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту смертельного ДТП начата доследственная проверка.

Отметим, что ночью в Ленинградской области были заморозки и выпадал снег. С последствиями непогоды борются дорожные службы.

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