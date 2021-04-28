С начала года жители СЗФО оформили в Сбербанке более 250 тысяч потребительских кредитов. Фото: freepik.com.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанкотмечаетрост интереса своих клиентов к потребительским кредитам. Это подтверждают и цифры. Запервый квартал 2021 года банк выдал 253 тысячи потребительских кредитов общим объемом 61,2 млрд рублей. 70% их них были открыты онлайн.

- Сейчас получить заем можно через любой удобный человеку канал Сбербанка, а минимальная процентная ставка на три процента ниже, чем год назад, и теперь не зависит ни от суммы, которая необходима клиенту, ни от того, получает клиент зарплату в Сбербанке или нет, -отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Лидером по динамике прироста потребительского кредитования в СЗФО по итогам первого квартала 2021 года стала Новгородская область – 15% (11,5 тысяч кредитов), далее идет Псковская область – 14% (11,6 тыс.) и на третьем месте Санкт-Петербург – 11% (71,4 тыс.).

- В целом с января по март 2021 года в СЗФОвыдано кредитов на 10% больше, чем в 1 квартале 2020 года, - добавили в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк.

КСТАТИ

Акция со сниженными ставками продлится до 12 мая 2021 года. Напомним, потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Подать заявку можно прямо из дома - через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Решение займет от двух минут — после этого деньги поступят на карту в течение минуты.