Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость28 апреля 2021 15:17

Квартиры в новостройках Петербурга подорожали еще почти наполовину. Эксперты объяснили, почему

Средняя стоимость квадратного метра увеличилась до 157 000 рублей. И это, по прогнозам, не предел
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Эта очаровательная девушка еще не знает, что ее "выгодная" ипотека оказалась вовсе не выгодной.

Эта очаровательная девушка еще не знает, что ее "выгодная" ипотека оказалась вовсе не выгодной.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Не успели обзавестись квартирой по сходной цене? Уже и не успеете – по крайней мере, если верить аналитикам рынка недвижимости. За минувший год первичное жилье в Санкт-Петербурге подорожало как минимум на 28 %, говорят эксперты отрасли. И это – еще не предел.

МНИМАЯ ВЫГОДА И СПОКОЙНЫЕ ДОЛЬЩИКИ

По данным международного агентства Colliers, с марта 2020 по март 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Северной столицы увеличилась со 123 000 до 157 000 рублей. Главной причиной стала, как это ни удивительно, льготная ипотека – народ, взбудораженный возможностью купить хорошее жилье под сравнительно небольшие проценты, кинулся заключать договора, спрос на «первичку» резко подпрыгнул, а вместе с ним подпрыгнули и цены.

Цены на квартиры в новостройках уже взлетели на 28-45 %. Дальше будет только хуже.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Пик выдачи льготной потеки по числу сделок пришелся на сентябрь-октябрь 2020 года, - объясняет «КП» Петербург» директор департамента жилой недвижимости Colliers Елизавета Конвей. – С ноября начался тренд на снижение количества сделок. В январе из-за выросших цен он усугубился – зато проснулся повышенный интерес ко вторичному рынку.

Да и сама по себе ипотека на поверку оказалась не такой уж и выгодной. Так, поначалу среднемесячный ипотечный платеж за стандартную квартиру площадью 60 квадратных метров снизился на 16 %. А потом, начиная со второго квартала 2021 года за счет роста цен, увеличился на четверть!

Вместе с тем сами застройщики видят причину резкого роста цен еще и в системе эскроу-счетов – это когда деньги человека, который берет квартиру в строящемся доме, кладутся в банк и выдаются строителям только когда дом готов и сдан. Предполагалось, что система эскроу-счетов поможет решить проблему обманутых дольщиков.

По словам экспертов, через какое-то время строительную отрасль настигнет застой.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас получается так, что застройщик, по сути, никаких денег до сдачи дома в эксплуатаицю не получает, - отмечает руководитель Союза застройщиков Санкт-Петербурга Алексей Ефимов. – Соответственно, продавать квартиры по сниженным ценам на этапе котлована стало бессмысленно.

А МЫ ПОЙДЕМ… В ЛЕНОБЛАСТЬ!

По словам Ефимова, рост цен на 28 %, о котором заявляют аналитики Colliers, – это минимум. У некоторых застройщиков цены взлетели и на 30 и на 40 и даже на 45 %. И это еще не предел.

- В ближайшие годы нас ждет в некотором роде застой, - отмечает эксперт. – Потому что у застройщиков нет денег на покупку и развитие новых территорий – а значит, они все сосредоточатся на уже существующих объектах, и новых строек не будет. Такая ситуация, по моим измышлениям, продлится где-то до 2025 года. Потом из-за того, что новые дома не строились, на рынке жилой недвижимости возникнет дефицит – новостройки всегда привлекательны для покупателей – спрос увеличится, и цены снова поползут вверх.

Из-за дороговизны земли в Петербурге застройщики будут все чаще обращать внимание на Ленобласть - соответственно, все доступное жилье переедет туда.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Одним словом, если вы не ухватили свой кусок пирога, когда льготная ипотека была еще по-настоящему выгодной, стоит попытаться сделать это прямо сейчас – потому что в ближайшие годы «первичка» будет дорожать, дорожать и дорожать. Изменится, скорее всего, и структура застройки – так, по словам Алексея Ефимова, застройщики начнут активнее осваивать Ленинградскую область в тех районах, которые напрямую граничат с Петербургом. Земля там дешевле – и, соответственно, доступное жилье тоже переедет туда. Так что если вы планируете в ближайшие годы обзавестись собственной квартирой, заранее присматривайтесь к Отрадному, Янино или Парголово – потом может быть уже поздно.

Новости рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской областиКАРТИНА ДНЯ