Квартиры в новостройках Петербурга подорожали еще почти наполовину. Эксперты объяснили, почему

Эта очаровательная девушка еще не знает, что ее "выгодная" ипотека оказалась вовсе не выгодной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не успели обзавестись квартирой по сходной цене? Уже и не успеете – по крайней мере, если верить аналитикам рынка недвижимости. За минувший год первичное жилье в Санкт-Петербурге подорожало как минимум на 28 %, говорят эксперты отрасли. И это – еще не предел.

МНИМАЯ ВЫГОДА И СПОКОЙНЫЕ ДОЛЬЩИКИ

По данным международного агентства Colliers, с марта 2020 по март 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Северной столицы увеличилась со 123 000 до 157 000 рублей. Главной причиной стала, как это ни удивительно, льготная ипотека – народ, взбудораженный возможностью купить хорошее жилье под сравнительно небольшие проценты, кинулся заключать договора, спрос на «первичку» резко подпрыгнул, а вместе с ним подпрыгнули и цены.

Цены на квартиры в новостройках уже взлетели на 28-45 %. Дальше будет только хуже. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Пик выдачи льготной потеки по числу сделок пришелся на сентябрь-октябрь 2020 года, - объясняет «КП» Петербург» директор департамента жилой недвижимости Colliers Елизавета Конвей. – С ноября начался тренд на снижение количества сделок. В январе из-за выросших цен он усугубился – зато проснулся повышенный интерес ко вторичному рынку.

Да и сама по себе ипотека на поверку оказалась не такой уж и выгодной. Так, поначалу среднемесячный ипотечный платеж за стандартную квартиру площадью 60 квадратных метров снизился на 16 %. А потом, начиная со второго квартала 2021 года за счет роста цен, увеличился на четверть!

Вместе с тем сами застройщики видят причину резкого роста цен еще и в системе эскроу-счетов – это когда деньги человека, который берет квартиру в строящемся доме, кладутся в банк и выдаются строителям только когда дом готов и сдан. Предполагалось, что система эскроу-счетов поможет решить проблему обманутых дольщиков.

По словам экспертов, через какое-то время строительную отрасль настигнет застой. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас получается так, что застройщик, по сути, никаких денег до сдачи дома в эксплуатаицю не получает, - отмечает руководитель Союза застройщиков Санкт-Петербурга Алексей Ефимов. – Соответственно, продавать квартиры по сниженным ценам на этапе котлована стало бессмысленно.

А МЫ ПОЙДЕМ… В ЛЕНОБЛАСТЬ!

По словам Ефимова, рост цен на 28 %, о котором заявляют аналитики Colliers, – это минимум. У некоторых застройщиков цены взлетели и на 30 и на 40 и даже на 45 %. И это еще не предел.

- В ближайшие годы нас ждет в некотором роде застой, - отмечает эксперт. – Потому что у застройщиков нет денег на покупку и развитие новых территорий – а значит, они все сосредоточатся на уже существующих объектах, и новых строек не будет. Такая ситуация, по моим измышлениям, продлится где-то до 2025 года. Потом из-за того, что новые дома не строились, на рынке жилой недвижимости возникнет дефицит – новостройки всегда привлекательны для покупателей – спрос увеличится, и цены снова поползут вверх.

Из-за дороговизны земли в Петербурге застройщики будут все чаще обращать внимание на Ленобласть - соответственно, все доступное жилье переедет туда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одним словом, если вы не ухватили свой кусок пирога, когда льготная ипотека была еще по-настоящему выгодной, стоит попытаться сделать это прямо сейчас – потому что в ближайшие годы «первичка» будет дорожать, дорожать и дорожать. Изменится, скорее всего, и структура застройки – так, по словам Алексея Ефимова, застройщики начнут активнее осваивать Ленинградскую область в тех районах, которые напрямую граничат с Петербургом. Земля там дешевле – и, соответственно, доступное жилье тоже переедет туда. Так что если вы планируете в ближайшие годы обзавестись собственной квартирой, заранее присматривайтесь к Отрадному, Янино или Парголово – потом может быть уже поздно.