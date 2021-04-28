Горнолыжный сезон в Петербурге и Ленобласти установил рекорд по трафику. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мягкий климат и оборудованные по мировым стандартам трассы Петербурга и Ленобласти привлекли в этом сезоне на свои снежные маршруты в два раза больше абонентов «МегаФон», чем годом ранее. Такие данные получили аналитики оператора, изучив обезличенные цифры по активности в сети в завершение горнолыжного сезона.

Ожидаемо, что основными визитерами спортивных трасс области стали жители Санкт-Петербурга – на их долю пришлось более 80% посещений. В оставшиеся 20% вошли туристы из различных уголков России от Дагестана до Красноярска. Топ-5 по посещаемости после петербуржцев возглавили райдеры из Москвы, Нижнего Новгорода, Карелии, Пскова и Мурманска.

Всего с декабря 2020 по март 2021 года на 10 оборудованных горнолыжных курортах Северной столицы клиенты оператора скачали и отправили более трафика. Это в 2,5 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Подрос и голосовой трафик: любители лыж и сноубордов проговорили более 6 млн минут, что почти на 15% больше, чем в прошлом сезоне.

Топ курортов по объему потребленного трафика:

Самыми популярными месяцами для зимнего отдыха на снежных трассах региона среди пользователей оператора стали январь и март, а наименьшее число посещений выпало на декабрь. Активный поток туристов пришелся на новогодние каникулы и праздничные выходные к 8 марта.