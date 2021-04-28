«Уралсиб» получил наивысший рейтинг привлекательности работодателя – А.hr. Фото: freepik.com.

Аналитический центр «БизнесДром» повысил рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб до наивысшего уровня А.hr. Как отметила директор по управлению персоналом, руководитель службы по работе с персоналом банка Татьяна Ведькалова, «повышение рейтинга работодателя – это значимое признание наших совместных усилий и победа всей команды «Уралсиб» в сложном для всех 2020 году.

Банк на высоком уровне обеспечивает профессиональное развитие работников и способствует улучшению качества их жизни, отмечают эксперты. В качестве ключевых позитивных факторов, влияющих на рейтинг, признаны достаточно высокий уровень доходов сотрудников, практика премирования и возможность предоставления материальной помощи, наличие социального пакета, включающего ДМС. Банк предоставляет сотрудникам различные возможности для развития и карьерного роста.

Отдельно отмечена комплексная поддержка банком своих сотрудников в период пандемии. В частности, Банк «Уралсиб» предоставляет бесплатное тестирование на COVID и вакцинацию, доплачивает до 100% заработка по больничному листу как для сотрудника, так и при лечении несовершеннолетнего ребенка. Сотрудникам, работавшим в этот период в офисе, организация оплачивала такси для поездок на работу. Для значительной части персонала и сейчас сохраняется возможность дистанционной работы при сохранении оплаты труда и мер социальной поддержки.

СПРАВКА

«Рейтинг привлекательности работодателя» – оценка, показывающая насколько работа в компании способствует профессиональному развитию и улучшению качества жизни сотрудников. В рамках оценки проводится анализ уровня компенсации и доходов, социального пакета, профессионального развития и роста сотрудников, финансовой устойчивости, рисков работодателя.