Режим работы Почты России на майские праздники 2021 в Санкт-Петербурге: как будут работать отделения

Стало известно, как будет работать Почта России в Санкт-Петербурге в майские праздники 2021. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге, как и по всей стране, выходным объявлен период с 1 по 10 мая. Несмотря на это, многие организации продолжат работу с населением. Например, почта. Режим работы Почты России на майские праздники 2021 в Санкт-Петербурге уже известен - его официально озвучила ее пресс-служба.

Так, почтовые отделения в Санкт-Петербурге не будут работать в майские праздники только два дня - 1 и 9 мая. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше - некоторые отделения - в 19.00, те, которые обычно работали до 21.00, - в 20.00.

2 мая и с 4 по 7 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику. 3 мая - по графику субботы, а 10 мая – по графику воскресенья.

Не изменится в майские праздники только режим работы круглосуточного отделения на Невском проспекте, 87/2 - здесь отправить посылку или получить бандероль можно 24 часа в сутки.