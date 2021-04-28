Уникальные технологии, препараты последнего поколения и сервис: Как сегодня лечат рак в Петербурге

Высококвалифицированные врачи, современное оборудование, высокие стандарты оказания помощи, индивидуальный подбор терапии и инновационные методы диагностики и лечения - все это позволяет успешно лечить самые сложные онкологические заболевания.Фото предоставлено пресс-службой «Евроонко».

Время - это жизнь

Совсем недавно рак считался смертельным приговором. Сегодня доступны лекарства, инновационные методы лечения, благодаря которым люди живут с этим диагнозом достаточно долго. Но, несмотря на достижения современной медицины, сообщение о серьезном недуге всегда становится шоком для пациента. Многие не знают, что делать дальше: к какому врачу идти, какую клинику выбрать.

- Недостаток информации - очень большая проблема. Из-за этого люди теряют драгоценное время, - подтверждает врач-онколог-химиотерапевт федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Максим Астраханцев. - По мере прогрессирования болезни прогноз ухудшается, поэтому важно действовать оперативно как врачам, так и самим пациентам. Чем быстрее пройдут обследования и начнется лечение, тем лучше будут результаты.

Клиника «Евроонко» открылась в Петербурге осенью 2020 года и стала первым в городе частным специализированным онкологическим центром. Здесь петербуржцы, жители Ленобласти и соседних регионов в кратчайшие сроки могут получить весь спектр медицинских услуг на любой стадии заболевания. В «Евроонко» можно обследоваться при подозрении на рак или перепроверить уже имеющийся диагноз, пройти лечение - противоопухолевое, симптоматическое, паллиативное. Петербургская клиника включает в себя амбулаторно-поликлиническое отделение и круглосуточный стационар с отделениями химиотерапии, хирургии, эндоскопии и блоком реанимации и интенсивной терапии.

Максим Астраханцев, врач-онколог. Фото: Андрей ГАШЕВ

Все возможности

В Петербурге существует трехуровневая система оказания онкологической помощи, которая включает в себя посещение пациентом участкового терапевта, затем - узкого специалиста и при необходимости обратиться в профильный стационар или федеральный центр. На первый взгляд все достаточно просто, но на практике пациент может ожидать приема несколько недель, тогда как в случае с онкологическими заболеваниями на счету каждая минута. В клинике «Евроонко» обследования и постановка диагноза занимают в среднем 2-3 дня, после чего можно сразу приступить к лечению.

- Для этого у нас есть все возможности. В нашей клинике прием ведут как онкологи, так и врачи других специальностей. Длительность консультации в среднем 45 минут - этого времени достаточно, чтобы специалист успел изучить результаты обследования пациента, опросить и осмотреть его, определить дальнейшие действия. Отмечу, что у нас работает кардиолог, который специализируется на решении кардиологических проблем онкобольных, - продолжает Максим Астраханцев. - Пациентам доступны все виды диагностики, в том числе генетические исследования, скрининги, при необходимости проводится биопсия. Исходя из результатов обследований, мы предлагаем все доступные сегодня варианты специализированной помощи. Это может быть лекарственная противо- опухолевая терапия, включающая в себя гормональную, таргетную, химио- и иммунотерапию, а также хирургическое лечение, паллиативную помощь.

Диагностика в «Евроонко» проводится на современном оборудовании от крупных мировых производителей. Например, для эндоскопических исследований здесь используются аппараты, обеспечивающие высокое качество визуализации, благодаря которым врачи могут распознать патологические образования на самых ранних стадиях. При необходимости прямо во время процедуры можно провести биопсию. Современный УЗИ-аппарат позволяет выполнять различные виды ультразвуковых исследований, в том числе доплерографию.

Накопленный опыт, точная диагностика и высокий уровень сервиса помогают быстро начать лечение и добиться хороших результатов. Фото: Андрей ГАШЕВ

Инновации в доступе

В арсенале клиники - новейшие оригинальные препараты с доказанной эффективностью. Схемы терапии составляются в соответствии с современными международными протоколами. Здесь лечат пациентов, используя последние достижения медицины и инновационные технологии, и это возможно благодаря оперативному внедрению новых методик сразу после их регистрации в России.

Однако успех в лечении онкологических заболеваний зависит не только от современного оборудования и новых препаратов. Значение имеют квалификация врача и индивидуальный подход к пациенту. Хороший онколог - это специалист, который осведомлен о современных методах лечения, поэтому не ограничивается стандартными схемами. Хороший онколог понимает, что не существует двух одинаковых случаев, поэтому применяет персонифицированный подход в вопросах диагностики и лечения каждого отдельного пациента. И именно такие врачи работают в «Евроонко».

- Онкологический пациент, как никто другой, нуждается в том, чтобы его поддерживали и вели по пути лечения буквально шаг за шагом. Мы это делаем с момента обращения и до получения результата, понимаем, насколько важна преемственность. У нас налажены контакты со специалистами государственных центров, так что пациент получает по-настоящему комплексную помощь, - говорит кардиолог-терапевт федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Сергей Кадин.

Жить, а не доживать

К сожалению, часто злокачественные образования обнаруживают на поздних стадиях. Тогда людей выписывают со словами, что сделано все возможное, и дают рекомендации по симптоматическому лечению. В клинике «Евроонко» таких тяжелых больных больше всего.

- Среди наших пациентов примерно 70 процентов имеют 3-ю или 4-ю стадию онкологических заболеваний со значительной распространенностью и возникшими на фоне этого осложнениями. Но это вовсе не повод опускать руки, просто такие пациенты требуют большего внимания, - говорит Максим Астраханцев. - Сначала нужно устранить осложнения и разобраться с сопутствующими заболеваниями, а потом начать новую стадию терапии.

Паллиативная помощь - одно из основных направлений работы «Евроонко». Даже когда ремиссия невозможна, пациентам могут подобрать схему лечения и обезболивания, чтобы избавить от симптомов и осложнений болезни, обеспечить нормальное качество жизни.

- Для тяжелых пациентов с ярко выраженным болевым синдромом мы подбираем программу симптоматической терапии. Например, можем восстановить проходимость полых органов с помощью эндоскопических операций по установке саморасширяющихся стентов. Проводим дренирующие операции по выведению жидкости, - рассказывает Максим Астраханцев.

Неотъемлемая часть комплексного лечения рака в клинике «Евроонко» - экстракорпоральная детоксикация: гемодиализ, плазмаферез, гемосорбция. Это необходимо для очистки организма от токсинов, которые накапливаются из-за болезни.

- Пациент не должен мучиться от боли, голода или пролежней. Да, терапия на 3-й или 4-й стадии рака часто носит лишь поддерживающий характер, но человеку можно продлить жизнь и сохранить при этом ее нормальное качество, - говорит Максим Астраханцев.

Пациенты быстро оценили новую клинику: сюда обращаются как петербуржцы, так и жители ближайших регионов, многие приезжают по совету знакомых и рекомендациям других врачей.

СПРАВКА

Федеральная сеть клиник экспертной онкологии «Евроонко» - это частные специализированные центры, предоставляющие услуги по диагностике и лечению рака в соответствии с современными мировыми стандартами. Первая клиника открылась в 2011 году в Москве, в 2020-м начали работу две новые клиники - в Краснодаре и Петербурге. Также в Нижнем Новгороде и Самаре функционируют два информационно-сервисных центра, где пациенты могут проконсультироваться относительно услуг клиник сети и принять участие в бесплатных образовательных мероприятиях.