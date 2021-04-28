Беречь сердце, органы дыхания и не забывать о профилактике

В неформальной обстановке участники и эксперты проекта «Клиника года» обсудили состояние здоровья горожан. Фото: Андрей ГАШЕВ

Как оставаться здоровым и не болеть? Этот вопрос волнует абсолютное большинство из нас. Поэтому во время очередного «Здорового завтрака» - неформальной встречи петербургских докторов, участников и экспертов проекта «Клиника года» - мы решили обсудить состояние здоровья горожан, а заодно попросили наших гостей дать практические советы читателям «Комсомолки». В итоге разговор получился не только интересным, но и очень полезным.

С поправкой на возраст и климат

Петербург часто называют городом пожилых людей. В демографическом аспекте Северная столица действительно одна из самых возрастных. С другой стороны, на учебу и работу сюда приезжает много молодежи из регионов, поэтому сложно выделить какие-то определенные недуги, типичные для горожан. Но некоторые закономерности есть.

- Каждый специалист может назвать самые распространенные заболевания по своему профилю. Для меня, как для кардиолога, это гипертензия, ишемическая болезнь, всевозможные проявления атеросклероза. Жители большого города подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям из-за стрессов, напряженного образа жизни, а также неправильного питания. Очень влияет на состояние сердца и сосудов низкая физическая активность, - говорит кардиолог-терапевт Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Сергей Кадин. - Кроме того, в Петербурге выявляется много врожденных патологий, но это можно связать с высоким уровнем диагностики.

Кардиологтерапевт «Евроонко» Сергей Кадин. Фото: Андрей ГАШЕВ

Не будем забывать и о погоде. Географическое положение города обеспечило нам климат, который больше всего неприятностей доставляет людям, страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей. Кроме того, высокая влажность и резкая смена погоды неприятно сказываются на больных суставах.

- Мы регулярно проводим статистические исследования и можем сказать, что у петербуржцев традиционно слабый иммунитет из-за особой климатической зоны. Поэтому и заболевания верхних дыхательных путей, и проблемы с суставами - все эти болезни горожанам хорошо знакомы, - добавляет генеральный директор многопрофильного медицинского центра «Гранти-Мед» Надежда Лавренюк. - При этом стоит отметить, что некоторые ранее распространенные болезни стали встречаться реже, например, инфекции, передающиеся половым путем. Менталитет и уровень образования горожан играют в этом не последнюю роль.

Гендиректор медцентра «Гранти-Мед» Надежда Лавренюк. Фото: Андрей ГАШЕВ

Отголоски пандемии

Когда коронавирус пришел в Россию, на борьбу с ним были брошены все силы. Главной задачей было победить инфекцию, остальные болезни отошли на второй план.

- В условиях пандемии парадигма несколько сместилась, так как оказание амбулаторной и стационарной помощи было ограниченно, доступность медицинской помощи снизилась. В итоге люди с хроническими заболеваниями, прежде всего сердечники, остались без наблюдения профильных специалистов и не получали необходимого лечения. Соответственно выросло количество инфарктов и инсультов, - говорит директор Городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов. - В то же время стресс, режим самоизоляции, малоподвижный образ жизни - все это стало факторами риска, которые только усиливали динамику заболеваний.

Директор Городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов. Фото: Андрей ГАШЕВ

В непростой ситуации из-за пандемии оказались и онкологические пациенты. Многие откладывали обращение к врачу, обследования, а также начало лечения.

- Во время пандемии мы продолжали работать, но поток первичных пациентов с выявленными новообразованиями существенно сократился. Мы понимаем, что меньше болеть люди не стали, поэтому ожидаем всплеска посещений, в процессе которых у пациентов заболевания будут выявлены, скорее всего, на поздних стадиях. К сожалению, чудес не случается и онкология, если она есть, никуда не денется, - говорит начальник отделений химиотерапевтического и радиологического профиля, врач-онколог Петербургского онкоцентра Никита Волков.

Врач-онколог Петербургского онкоцентра Никита Волков. Фото: Андрей ГАШЕВ

Еще одно отложенное последствие пандемии - рост алкоголизма. Наши соотечественники стали больше пить во время самоизоляции, а когда ограничения сняли, многим пришлось решать уже проблему зависимости.

- Пик запросов на наркологическую помощь пришелся на сентябрь прошлого года. По сравнению с тем же периодом 2019-го число обращений выросло раз в десять. Вообще прошлый год выдался очень насыщенным с точки зрения наркологии. Все испытывали стресс, неопределенность, тревогу, но каждый расслаблялся по-своему и многие - с помощью алкоголя, хотя делать это ни в коем случае нельзя. Если есть проблема, надо искать ее причину и бороться с ней, а не пытаться справиться наиболее простым и доступным способом. К сожалению, обмануть психоактивные вещества ни у кого не получается, привычка выпивать пару бокалов перед сном может легко перерасти в зависимость - от этого не застрахован никто, - говорит главный врач «Клиники доктора Лазарева» Игорь Лазарев.

Главный врач «Клиники доктора Лазарева» Игорь Лазарев. Фото: Андрей ГАШЕВ

Кстати, алкоголизация населения - это не единственная беда. В Петербурге, как и во всей России, бушует эпидемия синтетических наркотиков, а их влияние на организм еще страшнее. Как говорят специалисты, зависимость формируется очень быстро, а избавиться от нее крайне сложно.

Помоги себе сам

Медицина развивается, и это хорошо. Означает ли это, что она становится всесильной? Нет, к сожалению. Но если уделять должное внимание профилактике, многие болезни можно предотвратить. Звучит банально, но это так. Тем более особых усилий это не требует: нужно вести здоровый образ жизни, регулярно проходить диспансеризацию и правильно питаться. Отличный способ поддержать здоровье - пить лечебную воду.

- Состав каждой воды уникален, но не все воды лечебные. Вот уже 17 лет мы привозим в Россию воды лучших бальнеологических курортов Чехии и Сербии и за это время хорошо изучили их свойства. Воды действуют на организм очень физиологично и не вредят ему, - рассказывает основатель компании «Родник» Наталья Бенберя. - Например, «Винцентка» помогает восполнить дефицит йода в организме, повышает иммунитет и улучшает углеводный обмен. Эту воду можно использовать для ингаляций при заболеваниях верхних дыхательных путей. «Зайечицкая Горькая» содержит рекордное количество микроэлементов: 33 грамма полезных минералов на литр, из них 5 граммов - природного магния. «Билинска Киселка» нормализует работу ЖКТ и обладает мягким желчегонным эффектом. Водозабор на источнике проходит без доступа кислорода, а значит, вода сохраняет все свои полезные микроэлементы. Кстати, во время пандемии мы открыли «Билинску Киселку» с новой стороны. Оказывается, она подходит для ингаляций при ковидном кашле, так как содержит природную соду - эти данные подтверждены исследованием кафедры оториноларингологии Первого медицинского университета.

Основатель компании «Родник» Наталья Бенберя. Фото: Андрей ГАШЕВ

Движение вперед

В последние 10-15 лет Петербург быстро шагал вперед, а в оказании высокотехнологичной помощи совершил просто гигантский скачок.

- Также в разы выросла доступность новейших высокоэффективных противоопухолевых препаратов (таргетная и иммунотерапия), и уже есть результат их применения. Сегодня успешно лечатся заболевания, которые раньше считались приговором, - добавляет Никита Волков.

То, что раньше казалось невозможным, сегодня в порядке вещей. Но не менее важны изменения и в первичном звене.

- Что может измениться в работе участкового врача? Только сам врач. И те инструменты, которые он применяет в первичной диагностике. Да, технологическое оснащение больниц и клиник растет, но самая главная единица во всей этой технике - доктор, так как именно он будет интерпретировать те данные, которые получит с помощью современного оборудования. Поэтому надо наращивать систему обучения врачей, - считает Надежда Лавренюк.

Отличный способ поддержать здоровье - пить лечебную воду. Фото: Андрей ГАШЕВ

В Петербурге для этого есть все возможности: здесь сосредоточены ведущие медицинские вузы, есть программы переподготовки и повышения квалификации для врачей, на практике применяются новейшие методы лечения.

- К нам едут лечиться не только со всех уголков страны, но и из-за границы. И дело не только в доступной стоимости лечения и его качестве. Пациентам очень близок менталитет петербургских врачей, их подход к лечению именно человека, а не его болезни и отдельных симптомов, - говорит Сергей Кадин.

КСТАТИ

Топ-3 самых частых болезней петербуржцев:

- заболевания легких и дыхательных путей

- гипертоническая болезнь

- ревматизм.