Как сделать дачную жизнь комфортной

Роутер поможет всегда быть на связи с внешним миром. Фото предоставлено Tele2.

Свежий воздух и единение с природой благотворно влияют на здоровье - мозговую деятельность, помогают снять стресс, повышают уровень оптимизма. И все-таки часто жизнь на даче менее уютная, чем в большом городе. И дело не только в отсутствии супермаркета под рукой или любимой кофейни, а в организации быта, засилье старых привычек, когда дача превращается в дом Плюшкина, куда стаскивается все старое и ненужное.

Вот несколько рецептов, которые помогут создать дачную гармонию.

1. Перестаньте жить «на черновик» и откладывать на завтра то, что вам по силам сделать уже сегодня для комфорта и наслаждения загородной жизнью. Необязательно брать миллион в кредит и нанимать бригаду строителей. Преобразить загородный дом можно без капитальных преобразований. Например, покрасьте крыльцо, посадите рядом парочку неприхотливых цветов - овсяницу или ноготки.

2. Выкиньте весь накопившийся на участке хлам. Обратитесь в мобильные службы, которые сами забирают черный металл и платят вам за него.

3. Откажитесь от привычки свозить на дачу старые и ненужные вещи. Да, это непросто. Представьте, что вы в новой домашней одежде завтракаете из красивой посуды, а вечером кутаетесь в плед и пьете чай из любимой кружки - очень просто, и сразу веет теплом от такой атмосферы.

4. Прошли времена, когда дача была зоной добровольной изоляции от любых средств связи. Теперь комфортно работают на «дистанционке» и на собственном садовом участке. Нет проблем заглянуть в рабочий чат или узнать, с каким счетом ведут «наши». Поможет Skylink - связь для загородной жизни оператора Tele2. Skylink работает на частоте LTE-450, поэтому способен передавать данные на высокой скорости даже в самые отдаленные уголки. Подключить связь Skylink можно в пару кликов на сайте оператора. С вами свяжется менеджер, проконсультирует по всем вопросам и бесплатно привезет к вам на участок все необходимое оборудование. Сейчас есть предложение - безлимитный Интернет всего за 990 рублей в месяц.

Обратите внимание, что роутер Skylink работает и на других диапазонах, в которых Tele2 предоставляет высокоскоростной мобильный интернет. Оператор ведет планомерные работы по улучшению качества связи по всей территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Подготовила: Александра Шумилина.