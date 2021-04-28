Компьютерная томография в Петербурге: Минимум облучения и максимум точности

В клинике пациентов ждут комфортная обстановка и опытные специалисты. Фото: Олег ЗОЛОТО

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В начале пандемии количество обращений во многие частные клиники сократилось в два-три раза, работа некоторых из них даже была поставлена на паузу. Однако другие медицинские центры, наоборот, недостатка в пациентах не испытывали. Так, центр компьютерной томографии «Ами», который открылся в мае прошлого года, сразу стал одним из самых востребованных у горожан. Близость к метро, комфортная обстановка, опытные врачи - все это пациенты быстро оценили. Но самое главное - это оборудование, которым оснащена клиника. В центре КТ «Ами» установлена новейшая модель компьютерного томографа. Его главное отличие от томографов предыдущего поколения - высочайшая точность изображений и сниженная лучевая нагрузка.

- Аппарат рассчитан на широкий спектр клинических задач - от рутинных КТ-исследований до сложных обследований пациентов. Новый КТ-томограф обеспечивает очень высокую четкость изображения, на нем можно увидеть мельчайшие особенности тканей тела, что не даст пропустить даже очень небольшое образование. Кроме того, на новом томографе мы можем проводить ангиографию, то есть теперь традиционные исследования сосудов головного мозга, шеи, верхних конечностей можно провести неинвазивным методом, без вмешательства в организм, - говорит врач-рентгенолог, главный врач центра КТ «Ами», кандидат медицинских наук, доцент кафедры лучевой диагностики СЗГМУ имени Мечникова Максим Котов.

Главный врач центра КТ «Ами» Максим Котов. Фото: Олег ЗОЛОТО

БЕЗОПАСНО И ЭФФЕКТИВНО

Каждый человек, которому предстоит сделать компьютерную томографию, задается вопросом: а не вредно ли это для здоровья? К счастью, медицинские технологии непрерывно развиваются и современные томографы сегодня используют настолько низкие дозы облучения, насколько это возможно для получения оптимального изображения без потери качества. Специальное программное обеспечение, которым оснащен аппарат, распределяет лучевую нагрузку индивидуально в зависимости от области исследования, возраста и веса пациента.

Еще одно ноу-хау современных томографов - использование новейших программ обработки данных. На томограммах с высокой точностью визуализируются анатомические структуры в трех плоскостях, а также создаются 3D-модели, которые реконструируют зону исследования.

- Благодаря таким трехмерным изображениям мы можем обеспечить лечащего врача исчерпывающей информацией. 3D-модель - это не только красивая картинка, но важный прикладной момент, который позволяет детально оценить изменения в организме, увидеть любую патологию, - говорит Максим Котов.

И, наконец, проходить исследования на новом томографе просто удобно и комфортно. К примеру, тоннель нового КТ-аппарата в «Ами» широкий - его диаметр составляет 70 сантиметров, а это значит, что процедура будет приятнее не только для пациентов, страдающих клаустрофобией, но и для людей с избыточным весом.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА

Компьютерная томография незаменима в диагностике различных заболеваний. Причем многие недуги КТ видит на ранних стадиях.

- Визуализация на современных томографах позволяет увидеть гораздо больше патологических изменений, чем раньше. В том числе речь идет о доброкачественных и злокачественных опухолях. Также растет количество впервые выявленных пациентов с мочекаменной и желчнокаменной болезнью, - говорит Максим Котов.

А еще компьютерная томография незаменима при внутрисуставных переломах. На обычном рентгене есть возможность пропустить такие изменения. Оставшись незамеченными, они могут привести к длительным болям, формированию деформирующего артроза, который ухудшат качество жизни пациента.

Конечно, самостоятельно назначать себе КТ на всякий случай не стоит. Но когда компьютерная томография необходима, проходить ее лучше в специализированной клинике, где работают опытные специалисты с высокой квалификацией и установлено современное оборудование. Не забывайте, что качественная диагностика напрямую влияет на успех лечения.