Цифра для дачи

Не забудьте о развлечениях на отдыхе, чтобы не пропустить любимые программы и всегда быть на связи с родными. Фото предоставлено МТС.

Специально к дачному сезону компания МТС разработала для дачников решение, которое позволит за городом комфортно получать привычные цифровые сервисы. Новое предложение оператора - «Весь МТС Полный дом» - обеспечит доступ одновременно к четырем услугам: спутниковому телевидению, мобильной связи, мобильному доступу в Интернет на несколько устройств и подписку на онлайн-кинотеатр KION.

Те, кто воспользуется предложением, смогут даже в удаленных деревнях и селах чувствовать себя частью цивилизации. Подключение к пакету «Весь МТС Полный дом» обеспечит доступ к спутниковому телевидению с 232 цифровыми каналам, включая 37 каналов в HD и 3 канала в UHD качестве пакета «Расширенный». Доступ к онлайн-кинотеатру KION - а это тоже более ста каналов и более тысячи фильмов и передач, которые можно смотреть на пяти разных устройствах, в том числе и в транспорте, и дома - в городской квартире с большого экрана умного телевизора. При этом смотреть разные фильмы и программы смогут сразу несколько членов семьи одновременно. Что сейчас становится чуть ли не важнейшим запросом на комфорт - безлимитный мобильный доступ в Интернет на нескольких устройствах со скоростью до 10 Мб/с. Это позволит организовать полноценный доступ в Сеть на даче для нескольких устройств и обеспечить полноценную удаленную работу из-за города, если это необходимо. Также в пакет сервисов входит выгодный тариф мобильной связи, включающий 600 минут голосовых вызовов, 100 СМС, безлимитный трафик на смартфоне и 10 Гб на раздачу со скоростью до 10 Мб/с.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно купить комплект оборудования Спутникового ТВ и заключить единый договор на все услуги. Оборудование можно приобрести по специальной цене: полный установочный комплект Спутникового ТВ с антенной 0,6 м за 3490 рублей, при необходимости модем или роутер для раздачи мобильного Интернета - от 2500 рублей. Также подписчик получит при подключении две сим-карты: одну для тарифа с мобильной связью, другую для мобильного Интернета. Стоимость всего комплекса услуг в первые 3 месяца использования составит 650 рублей в месяц, после этого для петербуржцев помесячная абонентская плата составит 1090 рублей за все. Все услуги предложения оплачиваются единым платежом на общий лицевой счет. При использовании сети МТС для доступа в онлайн- кинотеатр трафик не расходуется и не тарифицируется. Скорость Интернета на раздачу можно увеличить до 20 Мб/с, подключив «Турбокнопку» за 350 рублей в месяц.

КОНКРЕТНО

Приобрести оборудование и подключиться к сервису можно на сайте sputnik.mts.ru, позвонив по номеру 8 (800) 250-08-90, в салонах розничной сети МТС или у агентов- распространителей.