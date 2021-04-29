Обманули дважды: покупатели жилья лишились квартир, а потом и земли, на которой строился дом

Поначалу казалось, что работа ведется и вот-вот, совсем скоро, можно будет заселяться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Если бы эта история случилась в 90-е годы, она, наверное, осталась бы незамеченной. В те лихие времена происходило много такого, о чем сегодня мы вспоминаем с ужасом. Но в 21 веке новости о том, что людей можно оставить без жилья, денег и земельного участка, и при этом остаться безнаказанным и участвовать в новых махинациях, кажутся дикими. Увы, такое до сих пор происходит и история пайщиков ЖСК «Дивный Яр» - яркое тому подтверждение. В 2014-2015 годах люди вложились в строительство малоэтажного дома во Всеволожском районе Ленинградской области, но вместо ключей от квартир получили «недострой». Возмутительно, неприятно, но не безнадежно, ведь дом можно достроить. Только вот попытки распорядиться земельным участком обернулись для пайщиков новым обманом. Самое обидное, что ситуация с кооперативом «Дивный Яр» стала лишь одним эпизодом в череде махинаций, которые проводились в Петербурге.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

История ЖСК «Дивный Яр» началась шесть лет назад, когда люди объединились для совместного строительства жилого дома в деревне Старая Всеволожского района. Людей подкупило тихое, спокойное место, красивый проект и, конечно, относительно невысокие цены на жилье. Поначалу застройщик - региональное потребительское общество «Ваш дом» - с покупателями общалось и даже возило на объект. Но как позже выяснилось, добросовестностью компания не отличалась. Деньги граждан привлекали до получения разрешения на строительство. Этот документ вовсе никак не мог быть выдан, ведь участок, на котором должен был возводиться многоквартирный жилой дом, относился к сельскохозяйственным землям. То есть строить жилье там нельзя. В результате руководство застройщика просто исчезло с деньгами пайщиков, оставив после себя недостроенные объекты.

Конечно, определенный резонанс это дело вызвало, и к ответственности была привлечена председатель совета компании «Ваш дом» Мария Сидорова. Только похищенные деньги пайщиков так и не найдены. А суммы немаленькие, ведь в строительство изначально вложилось около 70 человек с взносами от 500 тысяч до 1-2 миллионов рублей.

- Ситуация для нас была, конечно, очень неприятная, но руки мы не опустили, решили: земля есть - участок площадью 2,2 га, значит, надо строиться. Но сначала нужно было решить множество бумажных вопросов, получить согласования от компетентных органов, ведь строить жилье на сельхозземлях нельзя. Провели собрание пайщиков, выбрали председателя, чтобы он занимался решением этих вопросов, - говорят пайщики кооператива «Дивный Яр».

Новым председателем ЖСК была выбрана Надежда Ефимова, одна из пайщиков кооператива. Судя по всему, помогать товарищам по несчастью в ее планы не входило. Как потом выяснилось, управление кооперативом она доверила своему сыну, а тот «для решения вопросов» пригласил своего знакомого юриста Александра Лашера. С этого и началась новая история обмана пайщиков кооператива «Дивный Яр».

БЫЛО ВАШЕ, СТАЛО - НАШЕ

Поначалу казалось, что работа ведется и вот-вот можно будет начать новую стройку. Для пайщиков регулярно проводились собрания, на которых привлеченный юрист выступал и рассказывал, что он делает для решения вопроса. Мол, сменить категорию земли не так просто, нужно взаимодействовать и с правительством Ленинградской области, и с администрацией Всеволожского района, и с властями Колтушского сельского поселения. Пайщики регулярно сдавали деньги «на нужды кооператива».

- Мы ведь не специалисты, председателю и его помощникам доверяли. В планах было найти хорошую компанию, которая достроит дома, а за работу - расплатиться квартирами. Прошло три года, но ничего не менялось, - рассказывает нынешний председатель ЖСК «Дивный Яр» и пострадавшая пайщица Светлана Пичугина.

Люди, уже однажды обманутые, даже подумать не могли, что станут жертвами аферы еще раз. А тем временем руководство кооператива воплощало в жизнь разные преступные схемы для того, чтобы завладеть землей. Уже в октябре 2018 года, по заявлению пайщиков, сотрудники полиции из Управления по борьбе с экономическими преступлениями провели проверку деятельности руководства кооператива и в том числе его юриста - Александра Лашера, в результате было возбуждено уголовное дело Главным следственным управлением ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пока шло вялотекущее разбирательство, руководство кооператива не бездействовало. Почти целый год земля кооператива «Дивный Яр» сдавалась в аренду конно-спортивному клубу за 30 000 рублей в месяц. Пайщики этих денег не видели, так как руководство кооператива перевело счета в другую фирму - «Разнообразие». По данному факту в октябре 2019 года УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело, которое в настоящий момент приостановлено.

- Но вышеуказанные расследования обернулись волокитой. Уголовные дела неоднократно прекращались и после наших жалоб в прокуратуру Санкт-Петербурга и прокуратуру РФ возобновлялись, - говорит Светлана Пичугина.

А закончилось все печально: результатом деятельности юриста Лашера и руководства кооператива стала продажа земельного участка на торгах за 4 млн 600 тыс. рублей.

- Мы узнали об этом уже по факту, так как руководство нас об этом не уведомляло. Сейчас пайщики - а нас 51 человек (некоторые вышли из кооператива, - прим. Авт.) боремся за то, чтобы вернуть нашу землю. Ведь многие вложили в строительство последние деньги и сейчас снимают жилье, - говорит Светлана Пичугина.

АФЕРЫ НА ПОТОКЕ

Кстати, доказывать причастность к продаже земли Александра Лашера пайщикам теперь не придется. Буквально на днях юрист стал «героем» еще одного дела - в городских СМИ вышла публикация, где он фигурирует в роли юриста, специализирующегося на ритуальной отрасли. Теперь ему вменяют фальсификацию доказательств по административному делу. И это не единственное упоминание Лашера в СМИ в негативном ключе.

К сожалению, пока результатом судебных разбирательств по вопросу кооператива «Дивный Яр» являются одни отписки. Удивительно, но факты обмана не стали поводом для того, чтобы привлечь руководство кооператива и конкретно Александра Лашера к ответственности. Остается надеяться, что сейчас, когда имя Лашера на слуху, правоохранительные органы заинтересуются слишком предприимчивым юристом и пайщики «Дивного Яра» смогут рассчитывать на справедливость.