На скандального бойца ММА Никиту Солонина возбудили уголовное дело за драку на Московском вокзале Петербурга

Боец ММА, ударивший мужчину в Петербурге, попал под уголовное дело Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Потасовка в "Сапсане" и на Московском вокзале Санкт-Петербурга двух бойцов ММА с еще один пассажиром не осталась без наказанной. В четверг, 29 апреля 2021 года, стало известно, что на 27-летнего Никиту Солонина возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщило управление на транспорте МВД.

- В Санкт-Петербурге дознанием линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство" в отношении 27-летнего петербуржца, устроившего потасовку на Московском вокзале, - сообщили в ведомстве.

Пока что Солонина отпустили из под ареста под подписку о явке. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Бойцов продержали под арестом около суток и отпустили / Фото: instagram.com/artemtarasov_mma

Однако 30-летний блогер и боец Артем Тарасов тоже пока что под угрозой. Сейчас специалисты проводят медицинскую экспертизу, чтобы установить степень телесных повреждений, которые он нанес оппоненту. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что Тарасов и Солонин 28 апреля ехали в "Сапсане" из Москвы. Оба были пьяные, вели себя вызывающе, кричали, ругались матом и оскорбляли пассажиров. В завершении всего, уже на платформе Московского вокзала один из них ударил пассажира по лицу.

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