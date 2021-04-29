На красной линии метро Петербурга появилась сеть сотовой связи «Билайн»

На красной линии петербургского метро появилась сеть Билайн. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В перегонах самой загруженной линии петербургского метро - «красной» Кировско-Выборгской ветки - появилась сеть сотовой связи. Теперь пассажиры - клиенты «Билайн» - смогут свободно получить доступ в интернет со скоростью до 100 Мбит/c и воспользоваться голосовыми сервисами не только в вестибюлях, переходах, на эскалаторах и платформах, но и непосредственно во время движения поезда в тоннеле.

- Проект строительства в тоннелях метро - это пример сотрудничества операторов связи, которое позволяет не тратить многократно ресурсы на дублирующие системы, - подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин. - Запуск сети «Билайн» в тоннелях Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена даст потребителю скорость и доступность интернета на всем пути следования. Это очередной важный шаг в развитии информационной инфраструктуры города.

Напомним, компания «ВымпелКом» начала работы в тоннелях метро Петербурга в ноябре 2020 года. Кроме сети в перегонах красной линии подземки, построены четыре технологических площадки для основного оборудования активной распределенной антенной системы (АDAS). Следующим этапом развития сети «Билайн» в петербургском метро станет запуск сети в тоннелях «зеленой» Невско-Василеостровской линии.

- Сеть в тоннелях «красной» линии метро была развернута за полгода - это рекордно короткий срок для такого сложного проекта, - отметил директор региона Запад компании «ВымпелКом» Дмитрий Глотов. - В общей сложности мы инвестируем в развитие мобильной сети в метро Петербурга более 1 миллиарда рублей. В ближайшее время «Билайн» появится в большинстве тоннелей метрополитена Северной столицы.

Отметим также, что сеть в перегонах метро строится с учетом последующего расширения до стандарта 5G.