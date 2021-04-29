Салют вместо фейерверка: В Петербурге определились с праздничным шоу на День Победы

Так выглядий фейерверк. Его, скорее всего, не будет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Торжественному салюту 9 мая в Санкт-Петербурге – быть. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщил заместитель Западного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков на пресс-конференции ТАСС, посвященной празднованию Дня Победы в Северной столице.

- 9 мая в 22:00 по местному времени силами салютного дивизиона Михайловской военной артиллерийской академии будет дан артиллерийский салют, - объяснил Кочетков. – Всего прогремит 30 холостых залпов артиллерийских орудий и салютных установок. Местом действия станет пляж Петропавловской крепости.

Артиллерийский салют - стрельба из орудий холостыми снарядами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для тех, кто не в курсе, уточним: салют и фейерверк – это разные вещи. Салют – церемониальная стрельба холостыми зарядами из артиллерийских орудий или стрелкового оружия. Салют, условно говоря, слышен, но не виден: никаких огненных сполохов и разноцветных цветов в небесах. Другое дело – фейерверк, когда на большой высоте сгорают специальные пиротехнические составы, расцвечивая небо всеми цветами радуги. Таким образом, красочного действа на День Победы в Санкт-Петербурге можно не ждать: все ограничится тридцатью торжественными холостыми залпами.

Впрочем, все это может оказаться обманкой, как в прошлом году: тогда власти и руководство Западного военного округа также сообщили об отмене праздничного фейерверка (чтобы люди, собравшиеся на него посмотреть, не толпились в одном месте – в городе вовсю гулял коронавирус), а потом неожиданно устроили его в Московском парке Победы. Будет ли нечто подобное на этот раз – узнаем уже совсем скоро.