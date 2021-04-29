«Мы творили невероятные вещи»: Ольга Бузова показала постель с сердцем из лепестков роз

Ольга Бузова заинтриговала подписчиков романтическими снимками из отеля. Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Бузова заинтриговала своих поклонников, выложив романтические фото из номера отеля, где она остановилась, приехав в Санкт-Петербург. Телеведущая опубликовала сразу несколько постов в сторис Инстаграм. На них, в частности, есть и шикарный номер отеля, кровать в котором была засыпана лепестками роз, а на покрывале красовалось огромное красное сердце. У фанатов певицы сразу же возник вопрос: «Кто он? Новый поклонник Бузовой?»

- Как красиво, - написала под своим же видео Ольга, но больше никакой конкретики не дала.

Ночь Ольга Бузова провела в отеле. Фото: СОЦСЕТИ

А чуть позже в Инстаграме певицы появилась новая запись: «Весь день - для тебя».

Увы, но романтика здесь оказалась ни при чем. Точнее так: нового любимого мужчины у Бузовой не появилось. Все ее теплые слова предназначались другу и PR-агенту Антону Богославскому, который отмечает день рождения.

- Мой Бо, мой Антон. Я даже не знаю, что написать... Мы с тобой прошли огонь, и воду... В прямом смысле этого слова... Я помню, как мы начали работать, как было нам сразу легко. И с такой легкостью мы делали и творили невероятные вещи, - написала Ольга. - У меня язык не поворачивается называть тебя просто «самым лучшим пиарщиком», ты - намного больше! Ты - моя семья и уже часть моей жизни.

Удалось Ольге встретиться и с мамой, которая по-прежнему живет в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Ну, а после празднования дня рождения друга Ольга отправилась в центр Петербурга, где встретилась с мамой, которой подарила корзину цветов и пригасила на обед в один из панорамных ресторанов города.