Крепче за баранку держись: Водители в Ленобласти получат приложение для отслеживания ям и колдобин

Уникальное приложение будет само собирать информацию о ямах и колдобинах на дорогах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградская область, судя по всему, окончательно уходит в киберпанк. Только-только остыла новость про уроки в виртуальной реальности, которые будут проводить в одной из школ города Тосно, как тут же появилась другая: на этот раз про автомобилистов. Специально для них в регионе разработали уникальное приложение, которое во время поездки будет само находить на дороге ямы и выбоины и «рапортовать» о них напрямую в «Ленавтодор».

ОЦЕНКА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Как рассказали «КП-Петербург» дорожники, разработка приложения велась около года вместе с региональным навигационно-информационным центром по Ленинградской области – эти же ребята, например, ставят системы спутниковой навигации на ведомственные автомобили. Функций ожидается много (часть из них держится в секрете до официальной презентации), но главная среди них – анализ дорожного покрытия в реальном времени.

Установить приложение можно будет на самый обыкновенный смартфон или планшет - главное, чтобы он имел функцию гироскопа. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Дело в том, что практически любой более-менее современный смартфон имеет встроенный гироскоп – проще говоря, устройство для определения равновесия, - пояснили в ведомстве. – По нашей задумке, во время поездки приложение будет считывать данные с гироскопа и на их основе понимать, где на дороге яма, где выбоина или колдобина.

По словам представителей комитета, систему анализа заранее уберегли от возможных ошибок: она не реагирует на лежачих полицейских и умеет самостоятельно определять, где колесо действительно угодило в яму, а где водителя подвела износившаяся подвеска.

- Все собранные приложением данные будут передаваться к нам, информация о дефектах покрытия сразу же будет направляться подрядчикам для выполнения необходимых работ, - отмечают в ведомстве. – В целом же, когда накопится достаточный объем, мы сможем их проанализировать и понять, что еще нужно сделать: где схалтурила подрядная организация, где требуется срочный ремонт и так далее.

ПОДРОБНОСТИ – В МАЕ

Это, напомним, только часть заявленных функций - все остальное озвучат в мае. Что еще умеет приложение, пока не известно – но есть, например, неподтвержденные слухи, что в будущем оно может быть связано с навигационными программами для смартфонов. Тогда же для всех желающих опубликуют и ссылку на скачивание программы – как уточняют в комитете, она будет доступна для всех мобильных операционных систем (да-да, и для этих ваших айфонов тоже) совершенно бесплатно.

Главное, что даст разработка - возможность реально оценить состояние дорог и трасс Ленобласти и понять, каким из них требуется срочный ремонт. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это первый подобный проект в России, - уточняют в администрации Ленинградской области. – Официальное название у него – «Система дорожного мониторинга», но мы, наверное, придумаем что-нибудь более красивое и поэтическое. Или, как вариант, предложим пользователям придумать самим – такая идея сейчас тоже обсуждается.

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