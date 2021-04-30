Яндекс Плюс поможет ресторанам Санкт-Петербурга получать больше заказов

Жители Санкт-Петербурга теперь будут получать баллы кешбэка за заказы в Яндекс.Еде. Их можно копить и тратить на заказы в магазинах и ресторанах из приложения.

После теста на столичном рынке программу решили масштабировать - Санкт-Петербург стал одним из первых городов. На первом этапе Яндекс финансирует программу за свой счет - для ресторанов и магазинов участие будет бесплатным. По данным сервиса в среднем пользователи из Москвы с подпиской Плюс заказывают в ресторанах и магазинах на 30% чаще.

— Сегодня в Санкт-Петербурге примерно треть пользователей Еды пользуются Яндекс Плюсом. По данным компании, за последний год число владельцев Плюса выросло на 141%. Сейчас их 9 млн человек. В общей сложности подписчики накопили уже более миллиарда баллов, которые можно тратить в других сервисах Яндекса, например, Такси, Драйве, Заправках, — сообщили в пресс-службе компании.

Подписчики Плюса получат до 5% кешбэка баллами за заказ из любого ресторана или магазина-партнера Яндекс.Еды. Позже они смогут получать и тратить баллы кешбэка за заказы в тех заведениях, которые подключены к Плюсу. Ими можно почти полностью рассчитаться за заказ. Останется заплатить только за доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине.