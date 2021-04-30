«До настоящего летчика еще летать и летать»: Павел Прилучный презентовал в Петербурге «Девятаева» и отказался отвечать на вопросы о Карпович

Фильм «Девятаев» вышел на большие экраны Фото: Полина ШАНДРАК

В большой прокат вышла картина «Девятаев». Это военная драма режиссерского дуэта Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова о подвиге легендарного советского летчика, сбежавшего из фашистского концлагеря «Узедом» на угнанном немецком самолете. Ему удалось спасти не только свою жизнь, но и 10 советских пленников. Уникальная и реалистичная история! Накануне выхода картины ее представили в Петербурге. Показать фильм приехал практически весь актерский состав и съемочная группа.

(Слева направо) Актер Павел Прилучный, телеведущая Дарья Златопольская (сыграла в фильме жену Михаила Девятаева Фаю) и режиссер Сергей Трофимов Фото: Полина ШАНДРАК

- Нам удалось совместить фантастические полеты, бои и драму про друзей, предательство, героизм, страну, войну, - отметил Сергей Трофимов. – Сложнее ли снимать фильм, основанный на реальных событиях? Сложнее тем, что меньше простора для фантазии. С другой стороны, в нем больше честности и правды.

Картина в основном снималась в Петербурге: в павильонах «Ленфильма», под Кронштадтом и на аэродроме в Гатчине. По словам режиссера, съемочный процесс был непростым.

- В первый же день съемок под Кронштадтом, где мы построили концлагерь, был сбивающий с ног ветер. И если киногруппа была одета нормально, то вот актерам и массовке было очень холодно, хоть они и были в утеплении, - вспомнил Трофимов февраль 2020 года и следом начал рассказывать другую историю про то, как героям пришлось изнывать от жары.

Павел Прилучный делился в своем Инстаграм фото, где он с сыном на съемках «Девятаева». ФОТО: Инстаграм Павла Прилучного

- Очень сложными были съемки в самолете. Актеры часами находились в замкнутом пространстве, а там очень жарко и душно. При этом они еще изображали, что они в реальном самолете. А на самом деле это были декорации. Очень выматывало психологически…

Тем не менее, в фильме все выглядит очень натуралистично. И воздушный бой, который удалось воспроизвести с помощью компьютерной игры War Thunder. А вот факты, которые приводятся в фильме, достоверные. В его основу легла книга Михаила Девятаева «Побег из ада». Консультантом картины был сын того самого героического летчика Александр Девятаев. Он тоже приехал в Северную столицу, чтобы поддержать команду.

Александр Девятаев, сын легендарного летчика, был консультантом фильма Фото: Полина ШАНДРАК

- Я видел фильм несколько раз и могу сказать, что он получился более глубоким, чем мне казалось раньше. Он задел не только из-за биографии отца, - признался Александр Девятаев, которому понравилось и то, как исполнитель главной роли сумел перевоплотиться в Михаила Девятаева, несмотря на то, что внешне они совсем не похожи. Александр Михайлович неоднократно рассказывал Прилучному о папе, чтобы актеру было легче понять человека, жизнь которого он проживает в кино.

Для фильма Прилучный похудел больше чем на 12 килограммов. Уверяет, что никак после этого не восстанавливался... Фото: Полина ШАНДРАК

В отличие от московского показа, в кинотеатре «Аврора», где была презентация, Павел Прилучный появился без своей новой спутницы Мирославы Карпович. Говорить с прессой о личной жизни отказался, зато с удовольствием со всеми фотографировался и обсуждал свою новую работу.

- Я научился управлять самолетом на курсах, хотя до настоящего летчика еще летать и летать, но близок к этому, - с задором заявил Прилучный.

Он признался, что играть такого человека для него было в удовольствие и совсем не тяжело. Тем не менее, для роли ему пришлось морить себя голодом, чтобы сбросить вес, так как Михаил Девятаев, когда возвращался из фашистского лагеря, весил около 36-38 килограммов. Конечно же, такой цифры от актера режиссеры не требовали, но сам Прилучный очень хотел добиться еще большей схожести со своим героем. Авторы картины его отговорили от таких жертв. Все равно он похудел внушительно: более чем на 12 килограммов. А в самом начале съемок артист даже оглох на одно ухо. К счастью, ненадолго.

(Слева направо) Начинающий актер Петя Затолочный ( сыграл Александра Девятаева в детстве), Александр Девятаев и юный артист Артем Драчев ( сыграл Алексея Девятаева) Фото: Полина ШАНДРАК

- Больше всего меня в этой истории зацепило то, что Михаил Девятаев прошел три немецких лагеря и вернулся туда, где его бы, скорее всего, расстреляли. А всю его семью бы ждал позор. Несмотря на все это, он вернулся и доказал, что не виновен и Родину свою не предавал, - разоткровенничался Павел Прилучный.

- Думаю, что этот фильм увидят миллионы людей и имя Михаила Петровича Девятаева станет синонимом стойкости, человечности и памяти, - сказал со сцены Тимур Бекмамбетов после показа картины. А она, судя по частым аплодисментам зрителей на протяжении всего сеанса, их тронула.

Пока фильм можно посмотреть в кинотеатрах города, а через несколько месяцев он появится еще и на онлайн-платформе в вертикальном формате.

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