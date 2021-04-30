Вопросы на перспективу

Участники форума поделились лучшими практиками, обсудили актуальные проблемы и самые значимые достижения. Фото предоставлено пресс-службой Общественной палаты Ленинградской области.

В минувшую среду, 28 апреля, в Ленинградской области прошло открытие Форума муници-пальных общественных палат, общественных советов и некоммерческих организаций. Это ежегодное мероприятие служит своего рода коммуникатором - на нем общественники могут обсудить насущные проблемы и поделиться полученным за год опытом.

- У нас каждый раз набирается большое количество актуальных вопросов, которые так или иначе нужно донести до организаций и людей, участвующих в их решении, - отметил на открытии форума председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов. - Здесь ставятся задачи, которые касаются не только Общественной палаты,но в выполнении которых мы активно участвуем.

Информационная повестка вышла разнообразной. Так, одним из наиболее важных ее сегментов стала проблема гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Участники мероприятия отметили, что в Ленобласти для этого прикладывается максимум усилий как со стороны правительства, так и со стороны общественников. В частности, проводятся этнокультурный фестиваль «Россия - созвучие культур», вепсский праздник «Древо жизни», «Сабантуй» и многие другие.

Прозвучала на встрече и тема поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). В последние годы она приобрела особую важность: стало понятно (в том числе благодаря усилиям Общественной палаты Ленинградской области), что львиная доля позитивных инициатив в большинстве случаев приходит именно снизу. Но для того чтобы их успешно реализовывать, требуются деньги, и вот с этим у НКО часто возникают проблемы.

- Один из путей решения проблемы - взаимодействие с бизнес-сообществом, - отметила председатель Комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен. - Но на данный момент НКО зачастую трудно достучаться со своими идеями до малого и среднего бизнеса, так как те не видят в этом выгоды. Крупные предприятия имеют возможность выделять средства, но тоже пока участвуют в этом не так активно.

Один из практических примеров решения этой проблемы представила исполнительный директор некоммерческой организации «Творческие проекты Кайкино» Ольга Грачева. Она рассказала о действующей интернет-платформе «Местный ресурс.рф», где объединены некоммерческие организации и представители малого бизнеса. Первые могут собрать на ней пожертвования и найти финансовую поддержку, а вторые продвигают свой бренд, привлекая новых покупателей.

Форум продлится до 30 апреля. На нем также планируются выступления представителей общественных палат других регионов, где они расскажут о своих лучших практиках, достижениях и проблемах.