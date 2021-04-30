Поликлиники и больницы Петербурга с 4 по 7 мая будут работать в обычном режиме

Медучреждения Петербурга не уйдут на длинные праздники. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал, как будут работать городские медучреждения во время длинный майских праздников. В отличие от большинства жителей Северной столицы, врачи не уйдут на выходные с 1 по 10 мая.

- C 4 по 7 мая медицинские учреждения Санкт-Петербурга будут работать в плановом режиме. Запись на вакцинацию, диспансеризацию и плановые осмотры врачей сохраняется. Также не будет отменяться плановая госпитализация в стационары города, - сообщает пресс-служба Комздрава. - Будет обеспечен прием пациентов и консультации врачей-специалистов, в том числе по предварительной записи.

Поликлиники в эти дни также работают как обычно. А вот 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в поликлиниках будет работать дежурная служба - прием с 9 до 15 часов. Попасть к специалистам можно будет только в одной из поликлиник района.

также с 1 по 10 мая будет продолжена вакцинация от коронавируса, но по предварительной записи. График работы прививочных пунктов доступен по ссылке , вопросы можно уточнить по короткому телефонному номеру 122.