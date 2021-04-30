Русский музей и Сбербанк проведут в Михайловском саду праздник в честь Дня Победы

Русский музей и Сбербанк приглашают всех желающих на праздничную программу, посвященную Дню Победы. Фото: rusmuseum.ru

Ежегодный праздник в честь Дня Победы, организованный Сбербанком и Государственным Русским музеем, в этом году по традиции состоится в Санкт-Петербурге 9 мая.

С 12.00 в Михайловском саду, сразу на нескольких площадках, начнется праздничная программа. Центральной зоной станет сцена возле здания Русского музея. Здесь состоится большой театрализованный концерт «Фронтовая бригада», в котором примут участие духовой оркестр, ансамбль песни и танца «Белые ночи» Дома офицеров Западного военного округа Министерства обороны, а также ведущие солисты Санкт-Петербургских и Московских театров, которые предстанут в образах легендарных артистов времён Великой Отечественной войны, участников фронтовых бригад.

Также гости праздника смогут принять участие в квесте «Они ковали победу», в который войдут:

- мастер-класс «Сборка и разборка оружия»;

- площадка для юных гостей «Рисуем открытку для ветерана»;

- выставка техники военных лет и исторических фотографий;

- площадка «Песни весны, песни победы», где гости смогут исполнить любимые композиции.

ВАЖНО

Мероприятие пройдет на открытой территории с площадью более 9,3 га, с соблюдением противоэпидемических мер, санитарно-гигиенических и профилактических требований и рекомендаций, предусмотренных Роспотребнадзором для проведения массовых мероприятий.

Полную программу праздника можно посмотреть на сайте Русского музея.