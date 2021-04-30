Сводная репетиция парада Победы с техникой и авиацией прошла на Дворцовой площади Петербурга

Первая сводная репетиция парада Победы прошла в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первая сводная - с техникой и авиацией - репетиция парада Победы прошла на Дворцовой площади Петербурга. Утром 30 апреля над городом летали боевые самолеты, а по брусчатке перед Эрмитажем шагали в ногу сотни военнослужащих. Из-за этого в центре города возникли некоторые затруднения на дорогах, но автомобилистам придется еще немного потерпеть, ведь тренировки будут продолжены и в длинные майские праздники.

- Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая в 10:00. Всего в параде Победы в Санкт-Петербурге примут участие более 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа, воспитанников суворовских и Нахимовского военных училищ, курсантов вузов Минобороны России, МЧС, МВД РФ и войск Национальной гвардии России, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Петербуржцам представили новейшие образцы вооружения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Колонну техники 9 мая на дворцовой площади возглавит легендарный танк Т-34. За ним пойдут современные образцы вооружения, такие как бронеавтомобили «Тайфун-К» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3.

На сводную тренировку вышла боевая техника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Впервые в Петербурге будут показаны тактические защищенные автомобили «Тайфун 4х4» и роботизированные комплексы разминирования «Уран-6».

В авиационной части парада будет задействовано 30 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолеты Су-34, Су-30, Су-35, МиГ-31 и лайнеры транспортной авиации Ту-134, Ан-12, Ан-26.

Репетиции будут продолжены до дня парада. Фото: Олег ЗОЛОТО

А завершит День Победы праздничный салют с фейерверком от стен Петропавловской крепости.