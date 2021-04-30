Депутаты дополнили «зеленую книгу» Петербурга

6000 гектаров земли сейчас включено в список ЗНОП, и еще 200 гектаров находится в зеленом резерве. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

НА БЛАГО ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

Поправка в закон «О зеленых насаждениях общего пользования», в народе известном как перечень ЗНОП, стала итогом большой инвентаризации зелени Петербурга, которую проводили в 2018-2019 годах. В результате масштабной работы список дополнили 90 гектарами насаждений.

– На основании предложений жителей и органов местного самоуправления мы уточнили сведения о более чем 600 городских территорий зеленых насаждений, – объяснили депутаты. – 57 парков и скверов получат собственные названия.

Во время подготовки закона депутаты взяли под «охрану» 13 гектаров зеленых пространств. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Во время подготовки закона депутаты взяли под «охрану» 13 гектаров. Плюс к этому в перечень резерва озеленения включили почти 90,5 гектара Ржевского лесопарка, более четырех гектаров в Зеленогорске и еще три гектара – в Каменке.

Ряд существующих зеленых зон планировали уменьшить. Впрочем, аргументы для этого показались парламенту неубедительными. Вот почему в перечне ЗНОП в прежнем объеме остались и лесопарк Гагарка в Сестрорецке, и парк Интернационалистов, и бывшее Митрофаньевское кладбище, и Полежаевский парк, и Литовский сад.

Сейчас обновленный зеленый список направили в Смольный – на подпись к губернатору.

ЦИФРЫ:

– 6000 гектаров земли сейчас включено в список ЗНОП;

– За время работы последнего парламентского созыва эта территория увеличилась на 70 гектаров;

– 35 территорий площадью свыше 200 гектаров включены в резерв озеленения.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗАЩИТЯТ ОТ ПОПУЛИЗМА

В преддверии парламентских выборов 19 сентября Заксобрание подстегнет к активной работе свой следующий, седьмой, созыв: инициатива «О наказах избирателей», принятая за основу, не даст кандидатам в депутаты не исполнить то, что они наобещают народу в ходе предвыборной кампании.

Теперь регистрировать, по задумке, будут заявки в адрес не только действующих депутатов (их за пять лет в Мариинский дворец поступило более 72 000 штук), но и кандидатов. В дальнейшем это позволит контролировать ход выполнений каждой просьбы. Впрочем, статус наказа смогут получить только исполнимые обращения.

Система наказов станет своего рода прививкой от популизма. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

– Если я захотел бы выполнить все наказы жителей своего округа, на это нужно было бы полтора триллиона рублей! – подчеркнул председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Вот почему я всегда говорю, что бюджет – это равномерное распределение разочарований. Этот закон нужен не нам: он нужен избирателям.

Система наказов станет своего рода прививкой от популизма.

– При этом ответственность за невыполнение наказа будет исключительно политической, – добавляет депутат Денис Четырбок. – Избиратели оценят исполнение их чаяний на следующих выборах.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Пустующие дома снесут в упрощенном порядке

Смольный выступил с инициативой упростить порядок уничтожения госимущества, которое не получается продать или сдать в аренду даже за символическую плату. Как правило, речь идет об одноэтажных разваливающихся постройках внутри кварталов: такие и пользы не несут, и благоустроить двор мешают. За последние пять лет счет таких объектов перешел с единиц на десятки.

Для легкого сноса должно совпасть три условия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для сноса должно совпасть три условия: исполнительная власть должна подтвердить отсутствие потребности в этом здании, дважды не должно быть подано ни одной заявки на конкурс по аренде объекта, и дважды – на конкурс по его продаже.

Конечно, на дома-памятники и исторические здания этот закон не распространится. Не попадут под его действие и пустующие пристройки-флигели, а также бесхозные объекты.

ВАЖНО:

– Закон «о зимних верандах», предусматривающий льготное и круглогодичное размещение крытых террас у заведений общепита вплоть до конца 2023 года, приняли в целом

– Законопроект «Об Уполномоченном по правам ребенка» приняли за основу. В отличие от действующего, он более детальный, а также дополненный дистанционной формой обращений граждан и форматами внесудебной и судебной защиты прав детей.