Смешно, полезно и модно: у ЖК «Новое Горелово» появился свой TikTok

Жители комплекса "Новое Горелово" осваивали TikTok под зажигательную музыку и танцы. Фото: Андрей ГАШЕВ

ИДЕМ В TIKTOK!

Что делать, если впечатления и эмоции переполняют, но писать длинные посты просто некогда или не хочется? Снять происходящее на видео и разместить в модной социальной сети - TikTok! Именно так и поступили многие жители комплекса «Новое Горелово» после «TikTok-вечеринки», которая прошла на бульваре в центре микрорайона.

Проблем с контентом у гостей праздника точно не было: танцевальные мастер-классы, аква-гримм, забавные конкурсы и вкусная еда - оставалось лишь выбрать тему для видеоролика. Те, кто с TikTok только познакомился, тут же учились создавать собственные ролики и сюжеты. Конечно же, под руководством опытных тиктокеров - заводил праздника. Но «звездами» «TikTok-вечеринки» стала детвора - мальчишки и девчонки веселились под зажигательную музыку и на ходу придумывали новые сюжеты.

Научиться танцевать и стать звездой TikTok мог каждый. Фото: Андрей ГАШЕВ

- Мы с подружкой поспорили, кто лучше сделает ролик. У нас есть свои каналы, там мы видео выложим и будем смотреть, кто больше лайков наберет, - рассказывает пятиклассница Алина.

Детям на празднике как всегда было не только весело, но и интересно. Фото: Андрей ГАШЕВ

Модное увлечение заинтересовало и взрослых. Многие в шутку снимали видео и выкладывали его в аккаунт, созданный организатором праздника - строительной компанией «ЛенРусСтрой». Там застройщик планирует размещать лучшие ролики жителей ЖК «Новое Горелово».

Веселиться, но не забывать подкрепиться! Любимая кондитерская сделала праздник ещё ярче. Фото: Андрей ГАШЕВ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Семейные праздники в «Новое Горелово» проходят регулярно и жители с удовольствием их ждут. Поводом для очередного торжества стало сразу несколько важных и приятных событий. Застройщик завершил передачу ключей новоселам еще одного сданного дома - последнего во втором квартале. И полностью открыл бульвар имени Вадима Чугунова - главное общественное пространство жилого микрорайона. Протяженность аллеи составляет почти 500 метров, на ней установлены дизайнерские фонари, скамейки под крышами, оборудованы детские и спортивные площадки. И, конечно же, высажены деревья и кустарники.А еще застройщик открыл вторую очередь плей-хаба, которую местные жители уже назвали «местом счастья». На площади 4,5 га разместились игровые площадки, места для отдыха, пешеходные дорожки, аттракционы, велодорожки, спортивные тренажеры и много дополнительных зеленых островков.

Праздники в ЖК "Новое Горелово" проходят регулярно. И становятся любимым поводом для встреч и общения. Фото: Андрей ГАШЕВ

- Нам очень приятно видеть, что жителям нравятся общественные пространства, которые мы создали. Мы своей работой тоже довольны, но на достигнутом останавливаться не собираемся. Будем следить за обслуживанием наших общественных зон, прислушиваться к мнению жителей. Уже сейчас видим некоторые вещи, которые можно сделать еще лучше, интереснее - все это найдет отражение в наших следующих проектах, - говорит заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

Постепенно строительство ЖК «Новое Горелово» близится к завершению: возведение домов и всей необходимой и достаточной социальной инфраструктуры в жилом районе «Новое Горелово» закончится в 2022 году. На три года раньше срока!

- Держать высокие темпы строительства нам позволяет высокий спрос на квартиры в нашем проекте. Кроме того, порядка 70% производственных процессов мы держим в своих руках, а значит во многом не зависим от сторонних поставщиков. Ну а высокая компетенция сотрудников компании позволяет нам эффективно управлять стройкой. Своим главным достижением мы считаем то, что вместе с жильем нам удается возводить и вводить в строй объекты социальной инфраструктуры, - добавляет Максим Жабин.