Погода на 1-3 мая 2021 в Санкт-Петербурге: что прогнозируют синоптики на выходные

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

На носу у петербуржцев длинные майские праздники и горожан интересует, чего ждать от природы: тепла и солнца или холодов и дождей. О том, какой будет на 1-3 мая 2021 в Санкт-Петербурге, «Комсомольской правде» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Пока характер погода сохраняется. Солнце будет светить, правда на улице холодно - прохладная воздушная масса не уходит. В районе 0...+2 градусов ночная температура и около +10 дневная. Усиления ветра и выпадения осадков не ожидаем, - сообщил синоптик.

Увы, но с 4 мая на Северо-Запад России придет очередной циклон, который принесет облачность, дожди и сопутствующее похолодание. Дневная температура упадет до +5...+7 градусов. При этом ночью будет около ноля, а вместе с дождями ожидается и мокрый снег.

- Петербург снегом «зацепить» не должно, а на юге и юго-востоке Ленобласти ожидаем резкий ветер и мокрый снег с дождем. Но циклон должен пройти за сутки. В дальнейшем, до 9-10 мая, начинается период с дождями, температура днем будет от +7 до +12 градусов. Но погода очень неустойчивая, - отметил Александр Колесов.

Сейчас температурный фон в Петербурге держится ниже климатической нормы на 3-4 градуса. И в ближайшее время ожидать летней жары точно не стоит.

- Пока, конечно, холодно. Большого тепла в блиажйшее время не видно, - расстроил синоптик. - Что первомайские праздники, что на 9 число, примерно погода такая.