Что нужно знать о воде, чтобы сохранить здоровье

Основатель компании «Родник» Наталья Бенберя. Фото: Олег ЗОЛОТО

НЕ ВСЕ ВОДЫ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ

Чтобы сохранить здоровье, хорошее самочувствие и красоту, нужно больше пить - это знают все. Поэтому многие пьют минеральную воду литрами, мол, чтобы «вывести из организма всю гадость». Однако количество не всегда переходит в качество. Ведь дело не только в том, сколько пить, но и что пить: вода воде рознь.

- Каждая природная минеральная вода имеет свой уникальный состав, который отличает ее от других вод. Но не каждая вода - лечебная. Минеральные воды рождаются под землей, без доступа кислорода, с определенным давлением, отличным от поверхностного, с определенным температурным режимом и содержанием минералов, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.8 FM основатель компании «Родник» Наталья Бенберя. - На нашей планете есть всего три места, где разломы земной коры подходят близко к поверхности - это наш Кавказ, Чехия и Австралия. Именно воды из этих мест несут людям здоровье и обладают лечебным воздействием на организм, так как насыщены природными минералами. Там расположены всемирно известные курорты и там мы бутилируем лечебные воды, которые поставляем в Россию.

Компания «Родник» уже 17 лет отвечает за поставки лечебных и лечебно-столовых вод из Чехии и Сербии. И активно участвует в возрождении бальнеологии - раздела медицины о методиках лечения и профилактики заболеваний минеральными водами. Мы собрали самые интересные факты о лечебной воде и попросили эксперта их прокомментировать.

ПОМОГАЕТ И НЕ ВРЕДИТ

Минералы и полезные вещества, которые содержатся в лечебной воде, организм усваивает гораздо лучше, чем капсулы и таблетки. Ведь ее состав создан самой природой!

- Коэффициент усвояемости у минеральных вод высочайший, поскольку природные минералы находятся в активной форме. В отличие от фармацевтических препаратов и других методов лечения, лечебные воды действуют очень физиологично. Они очень мягко влияют на процессы внутри организма и практически не имеют противопоказаний. Лечебная вода всегда поможет и никогда не навредит, - говорит Наталья Бенберя.

Компания «Родник» уже 17 лет отвечает за поставки лечебных и лечебно-столовых вод из Чехии и Сербии. Фото: Олег ЗОЛОТО

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ПРОТИВ СТРЕССА И ВИРУСОВ

Лечебные свойства минеральных вод до сих пор активно изучают, хотя ее польза для организма давно уже доказана. Например, «Зайечицкая Горькая» содержит рекордное количество микроэлементов: 33 грамма полезных минералов на литр. Из них 5 граммов – природного магния! А он, как известно, необходим для нормальной работы нашей нервной системы. Достаточно выпивать в день всего 30 мл этой воды и ваш организм получит дневную норму магния. «Зайечицкая Горькая» применяется также как природное слабительное без эффекта привыкания. «Винцентка» поможет восполнить дефицит йода в организме, а еще эта вода повышает иммунитет, снижает воспалительные реакции и оказывает бактерицидное действие. Именно поэтому ее используют для орошения слизистой носа, промывания глаз и как профилактическое средство в гинекологии.

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА НУЖНО СОХРАНИТЬ

Некоторые виды минеральной воды полезнее всего пить у источников. Например, железистые воды, которые при контакте с воздухом теряют свои свойства. Но в Чехии научились бутилировать воду с содержанием двухвалентного железа. Завод построен около источника: вода поступает на производственную линию и сразу отправляется в бутылки, не контактируя с воздухом. В петербургских аптеках такая вода есть, она называется «Рудольфов Прамен».

- Двухвалентное железо – нестойкое соединение, при контакте с воздухом оно переходит в трехвалентную форму. Когда мы открываем бутылку и наливаем в стакан прозрачную воду, через некоторое время она темнеет, как срез яблока. Такая вода рекомендована при анемии, подагре, остеопорозе - добавляет Наталья Бенберя.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лечебные воды исчезнут из продажи?

В России проходит эксперимент по маркировке питьевой воды, закончиться он должен 1 июня 2021 года. Он призван помочь в борьбе с фальсификатом на рынке. Увы, его итогом может стать сокращение ассортимента минеральных вод в магазинах.

- С одной стороны, маркировка защищает права потребителя, а с другой - ставит производителей в очень непростые условия. Эксперимент идет уже год, но в нем многое, на мой взгляд, не доработано: нет дешевого технического решения, не отлажена инфраструктура, IT-решения. Дело в том, что воды относятся к трудномаркируемым продуктам. Процесс розлива воды абсолютно стерилен, производители продают свой продукт упаковками. Промаркировать каждую бутылку в упаковке (а именно это нужно сделать - прим. авт.) - большая техническая сложность, - объясняет Наталья Бенберя. - Кроме того, маркировка - это дополнительные 50 копеек на каждую бутылку, которые отправятся в издержки производителя, плюс НДС - 10 копеек. Это без учета обслуживания самих систем маркировки. Чем больше предприятие, чем выше скорость производства воды, тем дороже обходится маркировка, ведь производство нужно будет дополнительно переоборудовать, перенастроить, переналадить все процессы. А ведь вода - низкомаржинальный продукт. Мы, как импортеры, находимся в особо неприятных условиях и вряд ли сможем рассчитывать на финансовую помощь со стороны государства.

Так что в лучшем случае стоимость лечебных минеральных вод вырастет, а в худшем производители вовсе откажутся поставлять их в нашу страну.

Остается надеяться, что к производителям прислушаются и доработают подходы к маркировке, продлят ее сроки для природных минеральных вод. Ведь воды помогают нам сохранять здоровье.