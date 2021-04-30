Полное расписание электричек из Санкт-Петербурга: спецвыпуск уже в продаже

Впереди майские праздники и открытие дачного сезона – без путешествий не обойтись. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впереди майские праздники и открытие дачного сезона – без путешествий на электричках не обойтись. Чтобы всегда быть в курсе расписания поездов, даже если нет интернета и сел телефон, под рукой нужно держать карманный справочник

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