Смольный повысил минимальную зарплату в Санкт-Петербурге в 2021 году

Власти Санкт-Петербурга дважды повысят МРОТ в 2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга повысили минимальный размер оплаты труда в 2021 году, теперь он стал больше 19 тысяч рублей. Соответствующее соглашение подписали губернатор Александр Беглов, глава Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Турчак и председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин.

По словам властей, МРОТ повысится даже дважды за год. С 1 мая он составит 19 190 рублей в месяц, а с 1 октября – 19 650 рублей. Любой работодатель будет должен строго следить за этим. Минимальная зарплата в Петербурге, к слову, значительно больше, чем по России в среднем.

- Наша цель – улучшить качество жизни петербуржцев. В 2021 году МРОТ превысит установленный в городе на этот год прожиточный минимум более чем на 32%. Кроме того, минимальная зарплата будет больше на 33,4 % МРОТ по стране, который составляет 12 792 рубля, - цитируют губернатор Беглова в пресс-службе Смольного.

Ранее «КП» писала, что среднему жителю Северной столицы необходимо минимум 12 лет копить на «однушку».