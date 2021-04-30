Более 9,6 млрд. рублей жители Санкт-Петербурга и Ленобласти перевели с помощью цифровых карт Сбера

Зеленом Марафоне Сбера состоится 5 июня.

Более 9,6 млрд. рублей перевели жители Санкт-Петербурга и Ленобласти с помощью цифровых карт Сбера в первом квартале 2021 года. Это почти в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего это переводы физическим лицам, но растёт популярность платежей в пользу юрлиц: с начала 2021 года жители Петербурга и Ленобласти осуществили коммунальных платежей более чем на 500 млн. рублей – это более чем в 3,2 раза больше, чем в первом квартале 2020 года.

Общее количество карт без физического носителя по двум регионам превысило 200 тысяч, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цифровая карта выпускается на базе платежной системы Visa сроком на три года. Её оформление и активация занимает всего пару минут, не требуют выпуска на материальном носителе, а обслуживание составляет 0 рублей в год. При этом функционал такой карты приравнивается к обычной, эмитированной банком в пластике. Цифровые карты Сбербанка могут быть как кредитными, так и дебетовыми. Для расчетов в торговых точках карту необходимо загрузить в мобильный кошелек — SberPay, Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay.

- Сбербанк еще в прошлом году взял курс на собственную системную ESG-трансформацию, одно из направлений которой – снижение собственного влияния на окружающую среду. Цифровая карта совмещает в себе функционал платежного инструмента и при этом безвредна для экологии, - отметил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. - Для нас важно, что этот продукт оказался востребованным среди наших клиентов, снижая таким образом выработку пластика.

Узнать ещё больше о стратегии устойчивого потребления вы сможете на Зеленом Марафоне Сбера, который состоится 5 июня при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» в 180 городах. Список городов и условия участия размещены на сайте: https://greenmarathon.ru/

А уже сейчас присоединяйтесь к экоакциям и челленджам в мобильном приложении «Зеленый Марафон», которое доступно по ссылке, а также в App Store и Google Play.